CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de noviembre de 2018
A LAS 21.20 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE.
Por El Liberal
19/11/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TOMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.20 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE
21.30 LA VOZ ARGENTINA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
00.00 KARA PARA ASK
00.45 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
23.15 ANIMALES SUELTOS
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS ARGENTINSO
16.00 CINE CLÁSICO
17.45 PAKA PAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
16.00 PARA TODA MUJER
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 CIRCUITO ARGENTINA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. ALMIRANTE BROWN
20.00 CULTURAR TV
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)
22.30 VIVIR SANTIAGO
23.00 IRON SPORT
CANAL4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 PUNTO DE ENCUENTRO
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
13.30 EN PLENITUD
14.00 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
14.30 EN BOCA DE TODOS
15.00 SEGURIDAD VIAL
15.30 TIEMPO REAL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 DEPORTE EXPRESS.
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EXPRESS SPORT
23.00 40 GRADOS V
23.30 TE QUIERO, BANDA
PELÍCULAS
CINEMAX
06.20 KAMCHATKA
08.30 MARTE NECESITA MAMÁS
10.12 QUIERO ROBARME A LA NOVIA
12.18 LA FUENTE DEL AMOR
14.04 DICEN POR AHÍ
15.57 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?
17.42 QUIERO ROBARME A LA NOVIA
19.48 MÁS ALLÁ DEL CIELO
21.42 AMIGOS DE ARMAS
TCM
10.01 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.50 LOST
12.23 LA NIÑERA
13.10 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
14.47 BEETLEJUICE
16.23 MATILDA
18.13 MI PERRO SKIP
22.00 TONTO Y RE-TONTO
22.00 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED MALDITO
23.47 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS
TNT
07.35 MALAS COMPAÑÍAS
09.55 LO MEJOR DE LATIN GRAMMYS
09.58 GHOST RIDER. EL VENGADOR FANTASMA
11.59 LO MEJOR DE LATIN GRAMMYS
12.02 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
14.01 INTENSA MENTE
15.51 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE
16.20 FRANCISCO
18.23 SIN HIJOS
20.08 UN CUENTO CHINO
22.00 DALE DURO
23.59 CONSTANTINE
SPACE
06.00 ATRACO EN 7 MINUTOS
07.19 CUANDO UN EXTRAÑO LLAMA
08.54 EL LARGO BESO DEL ADIÓS
11.05 ARMA MORTAL
13.09 ARMA MORTAL 2
15.21 ARMA MORTAL 3
17.34 ARMA MORTAL 4
20.00 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA
22.00 RELATOS SALVAJES
CINECANAL
07.35 LA NIÑERA
08.24 XENA. PRINCESA GUERRERA
09.09 CASADOS CON HIJOS
09.59 LOST
11.32 LA NIÑERA
12.21 XENA. PRINCESA GUERRERA
14.20 BEETLEJUICE
15.55 MATILDA
17.45 TONTO Y RETONTO
19.51 EL VENGADOR DEL FUTURO
22.00 RESIDENT EVIL
23.54 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
14.00 LUCHA POR LA JUSTICIA
15.00 LOBO ADOLESCENTE
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 ¿Y... DÓNDE ESTÁN LOS MORGAN?
22.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
23.00 LUCHA POR LA JUSTICIA
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*VIERNES 23, A LAS 21.15, EN EL MARCO DEL CICLO FOGÓN & TERTULIA
SE PRESENTARÁN CHUNI CARDOZO, JÉSSICA PAIVA, CARLOS
MARRODÁN Y MARCOS VIZOSO.
KALÚ
(AUTOPISTA)
* VIERNES 30, LA PEÑA DE ORELLANA LUCCA CON “LOS SIN NOMBRE”,
PANCHO MIRANDA BANDA (CHILE), ROMINA NUÑES (CHILE),
LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS, CHRISTIAN HERRERA Y
MATACOS (SALTA-JUJUY), QUINTA COPLA Y AVENIDA FOLK.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE
“DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES
Y ADULTOS.
CINES
SUNSTAR
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD
(3D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
19/11 -14:00 (Cast) 16:40 (Cast) 19:20
(Cast) 22:00 (Cast)
CASCANUECES Y LOS CUATRO
REINOS (2D)
AVENTURA (ATP)
19/11 14:20 (Cast) 16:30 (Cast)
MATAR O MORIR (2D)
DRAMA, ACCIÓN (+16 AÑOS)
19/11 19:30 (Cast) 22:10 (Subt) 00:20
(Subt)
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD
(2D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
19/11 18:45 (Cast) 21:30 (Subt) 00:20
(Subt)
HELL FEST: JUEGOS DIABÓ-
LICOS (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
19/11 18:30 (Cast) 20:30 (Subt) 22:30
(Subt) 00:30 (Subt)
OPERACIÓN OVERLOND (2D)
SUSPENSO, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
19/11 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
HALLOWEEN (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
19/11 14:10 (Cast) 16:20 (Cast)
BOHEMIAN RHAPSODY (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
19/11 -13:50 (Cast) 16:30 (Cast) 19:10
(Cast) 21:50 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE GRINDERLWALD
ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10- 17:50- 20:10-
22:10-
SUBTITULADO 22:10 (SÓLO JUEVES)
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRIMENES DE GRINDERLWALD
ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 3D 19:10-
OPERACIÓN OVERLOD ATPA
16 AÑOS CASTELLANO 2D 23:00-
SUBTITULADO 23:00 (SÓLO JUEVES)
EL CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS ATP CASTELLANO
2D 20:30
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 17:00
BOHEMIAM RHAPSODY 2D
APTA 13 AÑOS
SUBTITULADA 2D 22:50 - (TODOS
LOS DÍAS)