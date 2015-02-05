CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de noviembre de 2018

A LAS 21.20 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE.

19/11/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TOMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.20 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE

21.30 LA VOZ ARGENTINA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

00.00 KARA PARA ASK

00.45 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

23.15 ANIMALES SUELTOS


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS ARGENTINSO

16.00 CINE CLÁSICO

17.45 PAKA PAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CIRCUITO ARGENTINA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. ALMIRANTE BROWN

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

22.30 VIVIR SANTIAGO

23.00 IRON SPORT


CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 PUNTO DE ENCUENTRO

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

13.30 EN PLENITUD

14.00 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

14.30 EN BOCA DE TODOS

15.00 SEGURIDAD VIAL

15.30 TIEMPO REAL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 DEPORTE EXPRESS.

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EXPRESS SPORT

23.00 40 GRADOS V

23.30 TE QUIERO, BANDA


PELÍCULAS

CINEMAX

06.20 KAMCHATKA

08.30 MARTE NECESITA MAMÁS

10.12 QUIERO ROBARME A LA NOVIA

12.18 LA FUENTE DEL AMOR

14.04 DICEN POR AHÍ

15.57 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?

17.42 QUIERO ROBARME A LA NOVIA

19.48 MÁS ALLÁ DEL CIELO

21.42 AMIGOS DE ARMAS

TCM

10.01 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.50 LOST

12.23 LA NIÑERA

13.10 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

14.47 BEETLEJUICE

16.23 MATILDA

18.13 MI PERRO SKIP

22.00 TONTO Y RE-TONTO

22.00 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED MALDITO

23.47 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS

TNT

07.35 MALAS COMPAÑÍAS

09.55 LO MEJOR DE LATIN GRAMMYS

09.58 GHOST RIDER. EL VENGADOR FANTASMA

11.59 LO MEJOR DE LATIN GRAMMYS

12.02 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

14.01 INTENSA MENTE

15.51 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE

16.20 FRANCISCO

18.23 SIN HIJOS

20.08 UN CUENTO CHINO

22.00 DALE DURO

23.59 CONSTANTINE

SPACE

06.00 ATRACO EN 7 MINUTOS

07.19 CUANDO UN EXTRAÑO LLAMA

08.54 EL LARGO BESO DEL ADIÓS

11.05 ARMA MORTAL

13.09 ARMA MORTAL 2

15.21 ARMA MORTAL 3

17.34 ARMA MORTAL 4

20.00 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

22.00 RELATOS SALVAJES

CINECANAL

07.35 LA NIÑERA

08.24 XENA. PRINCESA GUERRERA

09.09 CASADOS CON HIJOS

09.59 LOST

11.32 LA NIÑERA

12.21 XENA. PRINCESA GUERRERA

14.20 BEETLEJUICE

15.55 MATILDA

17.45 TONTO Y RETONTO

19.51 EL VENGADOR DEL FUTURO

22.00 RESIDENT EVIL

23.54 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

14.00 LUCHA POR LA JUSTICIA

15.00 LOBO ADOLESCENTE

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 ¿Y... DÓNDE ESTÁN LOS MORGAN?

22.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

23.00 LUCHA POR LA JUSTICIA


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*VIERNES 23, A LAS 21.15, EN EL MARCO DEL CICLO FOGÓN & TERTULIA

SE PRESENTARÁN CHUNI CARDOZO, JÉSSICA PAIVA, CARLOS

MARRODÁN Y MARCOS VIZOSO.

KALÚ

(AUTOPISTA)

* VIERNES 30, LA PEÑA DE ORELLANA LUCCA CON “LOS SIN NOMBRE”,

PANCHO MIRANDA BANDA (CHILE), ROMINA NUÑES (CHILE),

LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS, CHRISTIAN HERRERA Y

MATACOS (SALTA-JUJUY), QUINTA COPLA Y AVENIDA FOLK.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE

“DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES

Y ADULTOS.


CINES

SUNSTAR

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD

(3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

19/11 -14:00 (Cast) 16:40 (Cast) 19:20

(Cast) 22:00 (Cast)

CASCANUECES Y LOS CUATRO

REINOS (2D)

AVENTURA (ATP)

19/11 14:20 (Cast) 16:30 (Cast)

MATAR O MORIR (2D)

DRAMA, ACCIÓN (+16 AÑOS)

19/11 19:30 (Cast) 22:10 (Subt) 00:20

(Subt)

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD

(2D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

19/11 18:45 (Cast) 21:30 (Subt) 00:20

(Subt)

HELL FEST: JUEGOS DIABÓ-

LICOS (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

19/11 18:30 (Cast) 20:30 (Subt) 22:30

(Subt) 00:30 (Subt)

OPERACIÓN OVERLOND (2D)

SUSPENSO, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

19/11 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

HALLOWEEN (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

19/11 14:10 (Cast) 16:20 (Cast)

BOHEMIAN RHAPSODY (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

19/11 -13:50 (Cast) 16:30 (Cast) 19:10

(Cast) 21:50 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE GRINDERLWALD

ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10- 17:50- 20:10-

22:10-

SUBTITULADO 22:10 (SÓLO JUEVES)

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRIMENES DE GRINDERLWALD

ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 3D 19:10-

OPERACIÓN OVERLOD ATPA

16 AÑOS CASTELLANO 2D 23:00-

SUBTITULADO 23:00 (SÓLO JUEVES)

EL CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS ATP CASTELLANO

2D 20:30

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 17:00

BOHEMIAM RHAPSODY 2D

APTA 13 AÑOS

SUBTITULADA 2D 22:50 - (TODOS

LOS DÍAS)

 
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