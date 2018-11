"Diego nos apoya en cada momento"

Fotos ENSEÑANZA. Facundo Juárez presta mucha atención cuando Diego da indicaciones, sobre todo cuando de pegarle a la pelota se trata.

19/11/2018 -

Dorados de Sinaola cambió mucho desde la llegada de Diego Armando Maradona como entrenador. Pasó de estar último a meterse en la Liguilla por el ascenso en México. Y no solo eso. En cuartos de final, dio el batacazo y venció 1 a 0 como visitante a Mineros de Zacatecas (segundo de la fase regular) y se clasificó a semifinales.

Facundo Juárez es uno de los argentinos del plantel y, al igual que sus compañeros, se ilusiona con el título.

"Fue un partido durísimo. El lugar donde se encuentra el estadio de Mineros tiene bastante altura y nos costó un poco cambiar el aire. Aparte de eso, ellos tenían la ventaja de que con el empate seguían en carrera y a nosotros lo único que nos servía era ganar. Se ha hecho un gran partido, conseguimos la ventaja en el segundo tiempo y supimos aguantar el resultado que nos llevó a estar en semifinales ahora", le dijo el futbolista santiagueño a EL LIBERAL, en una entrevista exclusiva.

El ex Mitre y Unión Santiago confesó que no esperaba este presente. "No nos imaginábamos estar en estas instancias. Cuando llegó Diego estábamos últimos con tres puntos y conseguimos varias victorias seguidas que nos llevó al lugar donde estamos ahora. Diego nos ha dado un orden y creo que eso es importante para que el funcionamiento del equipo sea de la mejor manera", señaló.

"Desde que llegó Diego si bien nos cambió como grupo, también lo hizo con la cabeza de cada uno. Todos estábamos pasando por un mal momento, no se nos daban los resultados y eso perjudica en todos los sentidos. La llegada de él nos ha cambiado a todos, nos ha hecho ser de mente ganadora, nos recalca todos los días en los entrenamientos que hay que soñar en todo momento y eso es algo muy lindo. Y en lo futbolístico nos ha dado un orden que creo que es lo que le faltaba a este equipo", agregó el atacante que obtuvo el ascenso a la B Nacional con el "Aurinegro". A Facundo lo sorprendieron muchas cosas del Maradona entrenador, pero también de la persona. "Las cosas que me han sorprendido de Maradona son las ganas de trabajar, no hay día que venga sin ganas de trabajar. Sin dudas que es algo muy lindo y motivador verlo con tantas ganas. Con respecto a su persona, es muy humilde. Ha ganado tantas cosas y es tan sencillo que sorprende", enumeró. Pero destacó el apoyo del Diez para con sus jugadores: "Además nos apoya en cada momento, en cada decisión que haya que tomar. Está constantemente alentándonos si a alguien no le sale bien las cosas. Tenerlo como entrenador es algo muy lindo".

Revolución

En Sinaola todo está revolucionado por el Dorados de Maradona. "La ciudad está bastante convulsionada por cómo se está dando todo esto. Si bien quizás no creían mucho en este proyecto, en estar como estamos hoy, realmente ahora se siente el apoyo de la gente que día a día va llenando cada vez más el estadio", contó Juárez.

A la hora de hablar de su rol dentro del equipo, el santiagueño dijo: "Me siento bastante bien, estoy a disposición para cuando Diego me necesite. He jugado todos los partidos, he alternado entre ser titular o ir al banco de suplentes, pero siempre a disposición. Lo importante de esto es que se nos están dando los resultados y soñamos todos con el título de este torneo".

El delantero reveló el vínculo especial que tienen los jugadores argentinos con Maradona. "La relación que tenemos con Maradona es muy buena, si bien todos se llevan muy bien con él, quizás tiene un poco más de afinidad con nosotros los argentinos, viene a contarnos sus anécdotas y siempre estamos ahí para escucharlo y bromear con él. Cada entrenamiento, cada concentración y todo lo que hagamos con él es algo muy lindo, así también con el resto del cuerpo técnico", manifestó.

Cuando Diego llegó y se enteró que Facundo es santiagueño, bromeó con el tema de la siesta. Ahora que lo conoce un poco más, le contó otras cosas vinculadas a nuestra provincia. "Me comentó que el cuñado era de La Banda y después también me comentó que cuando era chico se enfrentó a Santiago del Estero en los "Cebollitas", dijo.

Facundo se hizo eco de los rumores que señalan que equipos de Primera División de México están interesados en tener a Maradona como entrenador.

"Creo que los resultados y la forma en que juega el equipo ha llevado a que a Diego lo estén sondeando equipos de Primera. Es algo muy lindo porque él trabaja para eso día a día, nunca se conforma con nada y quiere más. Si lo pretenden de un equipo de Primera es porque se lo merece por la forma en que trabaja día a día", fundamentó.