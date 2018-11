Nueva Chicago recibe a Agropecuario y quiere ser el único puntero del campeonato

19/11/2018 -

Por el adelanto de la 12ª jornada de la B Nacional, Agropecuario tendrá un compromiso de riesgo hoy ante Nueva Chicago en Mataderos. Vale mencionar que el "Sojero" aún adeuda lo que resta del compromiso ante Brown de Adrogué, cotejo que se suspendió por las intensas lluvias a los 4 minutos del complemento.

El encuentro ante el "Torito" comenzará a las 17 y contará con el arbitraje de Diego Ceballos.

El conjunto de Walter Perazzo marcha en la segunda ubicación, dos puntos por debajo del único líder Sarmiento.

Para este cotejo Felipe De la Riva no confirmó los once que saldrán desde el inicio, aunque no existirían modificaciones en relación a los futbolistas que disputaron el último compromiso ante el "Tricolor" de Adrogué. A la misma hora, pero por la décima fecha, Deportivo Morón recibirá a Santamarina de Tandil.