Judiciales y Quimsa juegan la final de ida

19/11/2018 -

Esta noche, desde las 21, en la cancha de los empleados del gremio judicial se abrirá la serie al mejor de tres juegos entre Judiciales y Quimsa. El conjunto de "Tere" Díaz viene de eliminar a Central Córdoba con amplio margen en ambos partidos, mientras que Quimsa tuvo que mostrar su mejor versión para dejar en el camino a Mitre, ahora ambos equipos intentarán quedarse con el último torneo del 2018.

En Judiciales se destaca el goleo de Patricia Galván y Florencia Brao más Cecilia Ovejero que viene recuperando su nivel luego de una lesión y desmostró por qué es habitual en la selección nacional. Por su parte la entidad "fusionada" posee un grupo donde la experiencia y la juventud se acoplan de gran manera, Inés Battán y Marcia González liderando la ofensiva junto a Laura Peralta con el aporte de las juveniles Sofía Batule y Belén Paz.

Sin dudas una final que promete y nadie se arriesga a predecir el ganador, aunque Judiciales llegue invicto a la final y se haya quedado el torneo anterior, Quimsa quiere revencha y promete dar pelea en cada duelo.

El programa de hoy: En Veteranos Defensores del Sud: 18.30 Quimsa vs. Güemes (Mini - Final); 19.30 Defensores del Sud vs. Quimsa (Infantiles - tercer lugar).

En Judiciales: 21, Judiciales vs. Quimsa (Mayores - final - ida). Mañana. En Mitre: 21.30 Mitre vs. Central Córdoba (Mayores - tercer puesto - ida). A programar: Quimsa vs. Central Córdoba (Cadetes - desempate por el campeonato).