Palestino, campeón de la Copa Chile

19/11/2018 -

Palestino, con presencia de tres argentinos, se impuso por 3 a 2 a Audax Italiano en el encuentro desquite de la definición y se aseguró así la conquista de la Copa Chile. En el estadio Municipal de La Cisterna, el conjunto árabe dominó la serie en forma global por 4-2, pues había ganado por 1- 0 en el cotejo de ida jugado la semana pasada.

Los mediocampistas Agustín Farías (ex Chicago) y Julián Fernández (ex All Boys) más el zaguero central Oliver Benítez (ex Gimnasia La Plata) se desempeñaron en el flamante campeón. Palestino clasificó a la Libertadores 2019.