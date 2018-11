Un "sabalero" habló de más y todo se pudrió

-

El delantero de Colón de Santa Fe, Javier Correa armó un revuelo luego de que el "Sabalero" perdió la final de la Copa Santa Fe ante Unión de Sunchales.

¿Que pasó en este sentido?, fue duro en sus declaraciones y criticó la competencia. "Ahora resulta ser que era la Champions League. Esta Copa no te clasifica a ningún lado, para mí es un partido más para ponernos a punto, ayudarlo al ‘Bichi’. El balance es malo, no pudimos hacer nada, hay que estar tranquilo y esperar la próxima fecha. Esta copa no sirve para nada. Si la ganábamos no había nadie acá", señaló.