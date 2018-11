Barboza cuestionó la actitud defensiva del rival

-

El capitán de Defensa y Justicia, Alexander Barboza, sostuvo que lo "sorprendió que Estudiantes de La Plata viniera a Florencio Varela solamente a defenderse", luego del empate 1 a 1 que completó la sexta fecha de la Superliga.

El encuentro se había jugado oportunamente sólo por 25 minutos y luego fue interrumpido por la lluvia. En aquella oportunidad se habían convertido los goles y ayer se completaron los minutos faltantes en los que Defensa y Justicia fue claramente superior y mereció ganar.

"La verdad que con tantos jugadores experimentados que tiene Estudiantes, que viniera a nuestra cancha solamente a defenderse me sorprendió mucho", argumentó Barboza.

"Fue muy extraño lo que hicieron, porque ni siquiera tiraron un centro en los 65 minutos de partido que jugamos hoy".

Y terminando con sus críticas a la disposición del rival, cuyo técnico, Leandro Benítez, elogió encendidamente el juego de Defensa y Justicia, el ex River Plate sostuvo que si bien no es "entrenador, que a un equipo lo hagan recular todo el partido no se entiende".

La respuesta a estos cuestionamientos fue del también zaguero central de Estudiantes Jonathan Schunke, quien señaló que Barboza "debe meterse con lo que hace su equipo y no con el rival. Nosotros actuamos de acuerdo con nuestras posibilidades, y la verdad es que ante Defensa y Justicia, que juega muy bien, llevarse un punto de visitante es muy bueno".