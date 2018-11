Indagarán al acusado de abusar de menor y contagiarle una enfermedad venérea

Fotos INSTRUCCIÓN. El Dr. Rafael Zanni ordenó que la policía aprese al acusado y que sea examinado por el médico forense.

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Un joven de 21 años, sobre quien pesaba una orden de detención -acusado del supuesto delito de abuso sexual en perjuicio de una menor de 13 años- será indagado en los próximos días por la fiscalía interviniente.

El aberrante hecho se registró la pasada semana, cuando la madre de la víctima tomó conocimiento por una compañera de la escuela -a donde concurre su hija- que no asistió a unos ensayos previstos por la institución.

Ante esta situación y con gran preocupación, la mujer comenzó a preguntarle a la menor cuáles fueron los motivos por los que no acudió a cumplir con sus obligaciones, a lo que ella respondió que "él me manipuló, me insistió para tener relaciones sexuales, mientras le hacía mención que no cuente nada a nadie y quede entre los dos nada más".

Ante la insistencia de su madre, la víctima confesó el nombre del sujeto. La mujer manifestó ante los efectivos que desconoce si la menor tiene algún tipo de relación amorosa con el denunciado.

Los efectivos informaron de la situación a la fiscalía de turno, que dispuso la aprehensión del denunciado.

Por orden del representante del Ministerio Público la menor fue examinada por el médico forense, quien constató que tenía una enfermedad contraída a través del supuesto abuso. La policía en un principio no pudo dar con el acusado, que no se encontraba en su vivienda o lugares que solía frecuentar, ya que había viajado a Guampacha, pero cerca de las 23 del viernes se hizo presente en la Seccional 50 en forma voluntaria acompañado por su asesora legal.

El fiscal interviniente, Dr. Rafael Zanni, ordenó que el acusado sea examinado por el forense y quede alojado en sede policial.