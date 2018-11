"La contracumbre nos manda a la derrota y a la decadencia"

19/11/2018 -

El senador nacional y jefe de la bancada del Peronismo Federal en la Cámara alta, Miguel Ángel Pichetto, afirmó que "el lugar de la Argentina no está en la contracumbre", en referencia al encuentro internacional de referentes políticos contrarios al G20 que tendrá lugar esta semana en Buenos Aires. "Eso nos manda a la derrota y a la decadencia", explicó. Si bien dijo que "está bien" que haya un encuentro de este tipo, y que "en un sistema democrático, mientras no haya violencia, no se puede objetar nada", resaltó que "lo más importante es la Cumbre del G20", en el que se debatirán temas que "tienen que ver más con la lucha comercial y con un mundo que limita el ingreso de inmigrantes", entre otras cuestiones. "No quiero un lugar en la contracumbre de los países emergentes que quieren hacer la revolución. Eso nos manda a la derrota y a la decadencia, a la Argentina de las villas y de la fábrica de pobres", aseguró el senador en diálogo con radio Mitre.