Dictan seminario de danzas a termenses

19/11/2018 -

LAS TERMAS, Rí o Hondo (C) Desde el viernes se llevó a cabo un seminario de proyección folclórica, dictado por el maestro Elías Sánchez, con la participación de niños, jóvenes y adultos de diferentes cuerpos de baile e independientes de esta ciudad. El seminario fue organizado por el coreógrafo y profesor Christian Maldonado y se desarrolló en el cine teatro. El docente invitado destacó: "Me sentí muy sorprendido por los bailarines y bailarinas, los padres, porque todo a la hora de trabajar es muy positivo. Las ganas de aprender de los chicos, de avanzar y de construirse un camino de artistas profesionales es algo impresionante". S á n c h e z a g r e g ó q u e "brindar herramientas para que se defiendan apuntando al crecimiento como intérpretes de bailarín y como personas, artistas, es lo principal, y los chicos tienen predisposición y eso hay que explotarlo. Hay mucho diamante en bruto", sintetizó, a la vez que apuntó a la posibilidad del intercambio de conocimientos. Elías Sánchez es docente de la Escuela Nacional de Danzas y de la UNA (Universidad Nacional de las Artes), además dirige el Revolución Ballet.