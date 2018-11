"Salo" Castillo va tras su sueño

19/11/2018 -

Salomón Castillo, conocido entre sus pares y en el movimiento artístico de Santiago del Estero, como "Salo", va en busca de la grabación de su primer single en un estudio profesional. Pero para cumplir su sueño necesita del apoyo de todos, a través del voto electrónico, ingresando a www.anormalesproduc ciones.com. En el recuadro ubicado a la derecha de esta página web se encuentra el recuadro de votación, en donde el público podrá elegir la opción "C" que indica su nombre.

Hace unos días, este músico, recibió la esperada noticia de convertirse en uno de los tres finalistas seleccionados que se disputarán la grabación, mezcla y masterización de su primer corte difusión, así como también la emisión y radiodifusión de dicha pieza en una importante radio porteña.

El certamen fue organizado por Anormales Producciones- empresa dedicada a la producción de medios y contenidos de radiodifusión- junto a Black Dog Studio. El plazo finaliza el 14 de diciembre de este año, fecha en la que se conocerá el ganador del ansiado premio.

Salomón Castillo descubrió su inclinación hacia el mundo artístico cuando tenía tan solo seis años y le ofrecieron recitar una poesía en el aula de primer grado. Unos años más tarde, cuando cumplió quince, nació su amor por la música en concreto.

"La música, para mí, es lo único que puede liberar al mundo de la tristeza. No me imagino nada que no esté relacionado con ella como actividad para mi vida", señaló "Salo". Por eso dedica largas horas a los ensayo y mucho esfuerzo para mejorar sus performances.