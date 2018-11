Para Moria, Nacha es la única con "categoría estelar"

19/11/2018 -

Moria Casán se tomó vacaciones y fue ella quien eligió a Nacha Guevara para que la reemplazara en la conducción de su programa "Incorrectas". Ahora explicó el porqué. "Nacha es la única que tiene trayectoria y categoría estelar. Además, entendió el espíritu del programa. Es como un happening del Di Tella", confesó a Televisión.com.ar. Y admitió que no le costó convencerla porque tienen un lazo de amistad muy fuerte. "La convencí porque nos amamos, nos respetamos y admiramos, es mi amiga. Y no me costó convencerla para nada", dijo Moria.