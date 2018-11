El Astor de Oro fue para la película española "Entre dos aguas"

19/11/2018 -

El 33º FestivaI Internacional de Cine de Mar del Plata llegó a su fin, y se conocieron -y entregaron- los premios de las siete muestras competitivas, así como los galardones no oficiales. La gran triunfadora con el Astor de Oro resultó la producción española "Entre dos aguas" de Isaki Lacuesta, que en septiembre recibió la Concha de Oro en el 66º Festival de San Sebastián. El cineasta catalán, autor del recordado filme "La leyenda del tiempo", cuenta la historia de aquellos mismos personajes, dos hermanos, que se reencuentran doce años después, uno que acaba de purgar una condena por narcotráfico, y el otro enrolado en la marina, que regresa de una lejana misión bélica. El premio especial del jurado fue para la ficción etnográfica brasileño-portuguesa "Chuva e cantoria na aldeia dos mortos", de JoÆo Salaviza y Renée Nader Messora, lauro compartido con la producción argentina "Vendrán lluvias suaves", de Iván Fund. Competencia internacional Astor de Oro Mejor Película: "Entre dos aguas", de Isaki Lacuesta (España). Astor de Plata Mejor Director: Roberto Minervini, por "What You Gonna Do When the World’s on Fire?" (Estados Unidos). Astor de Plata Mejor Actriz: Judy Hill, por "What You Gonna Do When the World’s on Fire?" (Estados Unidos). Astor de Plata Mejor Actor: Israel Gómez Romero, por "Entre dos aguas" (España). Astor de Plata Mejor Guión: "Belmonte", de Federico Veiroj (Uruguay- Argentina).