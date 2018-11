"Ya conocí a su madre y también a sus hermanos"

19/11/2018 -

Martín Colantonio es comerciante. "Lo importante es que estoy conociendo a alguien, no importa lo que haga. Lo conocí en la temporada, pero empecé a salir hace poquito. Dije ‘¿por qué no me puedo dar la oportunidad de conocer alguien?’. La vida es así, si te gusta, te gusta, son cosas que uno no puede explicar con palabras o pensarlas tanto. Lo estoy conociendo y me gusta", dijo Ingid. Grudke dejó en claro que la relación va viento en popa. "Ya conocí a su madre y a sus hermanos. Fui a Mar del Plata. Estoy tratando de tener una relación normal, como cualquier pareja. Todas las veces que planeé algo no me salió, así que lo que Dios diga está bien", precisó.