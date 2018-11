Prosigue el Torneo Tarjeta Sol

19/11/2018 -

Con cinco partidos, continuará esta noche el Torneo Amateur de Primera, que lleva el nombre de Tarjeta Sol y que organiza la NBA Santiagueña.

La programación es la siguiente: en Villa Mercedes, desde las 21, Vélez de San Ramón vs. Globe Mattar (Jorge y Ponce); 22.30, Juveniles de Villa Mercedes vs. Coronel Suárez (Jorge y Ponce); en Mariano Moreno, desde las 21, San Carlos vs. Doble HH (Ruiz y Gerez); 22.30, Esteban Bus vs. Huaico Hondo (Ruiz y Regatuso); en Almirante Brown, desde las 21, Estudiantes Terciarios vs. Las Estrellas (Nieva y Paz).