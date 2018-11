Video | El cantante de La Beriso "frenó" a sus fans que insultaron a Macri

Fotos Rolo, pidió no cantar contra nadie.

El cantante de La Beriso sorprendió a todos sus seguidores al "frenar" desde el escenario a sus fanáticos que empezaron a corear en contra del presidente Mauricio Macri.

Todo ocurrió el pasado sábado en Vélez, cuando Rolo Sartorio dedicó unos segundos para agradecerle a su público la concurrencia. "Quería agradecerles porque sabemos que el país está casi destruido y sabemos que es muy difícil pagar una entrada para ver artistas, así que muchas gracias por venir esta noche", dijo.

En ese momento, el clima se "caldeó" y los concurrentes comenzaron a gritar "Mauricio Macri la p.... que te p....", se escuchó desde el campo de juego, por lo cual el cantante pidió cordura de inmediato.

"No puteen a nadie que no lo dije para que hagan eso. Nosotros venimos a disfrutar, no tenemos banderas políticas. No vayamos contra nadie".