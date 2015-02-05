CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de noviembre de 2018
Por El Liberal
20/11/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MI
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 LA VOZ ARGENTINA
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
01.00 KARA PARA ASK
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 FANÁTICAS
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 BÁSQUET FEMENINO: DEF. DEL SUD VS. ALTE. BROWN ®
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
13.30 EXPRESS SPORT
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 LA OVALADA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
07.58 FESTIVALES PANAMÁ 2018 VR. CINEMAX PAN
08.26 GIGANTES DE ACERO
10.55 EL ILUSIONISTA
13.08 MÁS ALLÁ DEL CIELO
15.02 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA
17.28 MI ENCUENTRO CONMIGO
19.28 GIGANTES DE ACERO
22.00 GAME OF THRONES 05 EPS 08
23.14 EL HIPNOTIZADOR 02 EP 01
TCM
06.20 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.06 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.56 LA NIÑERA
08.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.31 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.21 LOST
11.56 LA NIÑERA
12.45 MATILDA
14.30 ROGER WATERS THE WALL
16.24 TONTO Y RE-TONTO
18.12 EN BUSCA DE UN SUEÑO
20.04 MORTAL KOMBAT
22.00 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS
23.38 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO
TNT
06.28 LA GRAN AVENTURA LEGO
08.20 GHOST RIDER. EL VENGADOR FANTASMA
10.21 SIN HIJOS
12.05 LO MEJOR DE LATIN GRAMMYS
12.08 FRANCISCO
14.13 UN CUENTO CHINO
16.04 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
18.32 LA CENICIENTA
20.36 LO MEJOR DE LATIN GRAMMYS
20.39 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
23.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO SEGUNDA TEMPORADA
00.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO SEGUNDA TEMPORADA
01.00 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2
SPACE
06.00 LA REVOLUCIÓN DE LAS RATAS
07.25 EL LARGO BESO DEL ADIÓS
09.33 BRUCE LEE. LA GÉNESIS DEL DRAGÓN
12.03 TRANSIBERIANO
14.02 PRESENCIAS MISTERIOSAS
15.47 RESCATE EN EL METRO 123
17.47 JOHN Q, SITUACIÓN EXTREMA
19.58 RESCATE EN EL METRO 123
22.00 EL OBJETIVO
23.58 SHARKNADO 4. EL CUARTO DESPIERTA
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
13.00 CAPA Y DAGA, DE MARVEL
15.00 LOBO ADOLESCENTE
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 EL VENGADOR FANTASMA
22.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
23.00 CAPA Y DAGA, DE MARVEL
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*VIERNES 23, A LAS 21.15, EN EL MARCO DEL CICLO FOGÓN & TERTULIA SE PRESENTARÁN CHUNI CARDOZO, JÉSSICA PAIVA, CARLOS MARRODÁN Y MARCOS VIZOSO.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.
KALÚ
(AUTOPISTA)
* VIERNES 30, LA PEÑA DE ORELLANA LUCCA CON “LOS SIN NOMBRE”, PANCHO MIRANDA BANDA (CHILE), ROMINA NUÑES (CHILE), LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS, CHRISTIAN HERRERA Y MATACOS (SALTA-JUJUY), QUINTA COPLA Y AVENIDA FOLK.
CINES
SUNSTAR
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE
GRINDELWALD (3D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
20/11 -21/11 16:40 (Cast) 19:20 (Cast)
22:00 (Cast)
CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS (2D)
AVENTURA (ATP)
20/11 - 21/11 16:30 (Cast)
MATAR O MORIR (2D)
DRAMA, ACCIÓN (+16 AÑOS)
20/11 - 21/11 19:30
(Cast) 22:10 (Subt)
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE
GRINDELWALD (2D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
20/11 - 21/11 18:45 (Cast) 21:30 (Subt)
HELL FEST: JUEGOS
DIABÓLICOS (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
20/11 - 21/11 18:30 (Cast) 20:30 (Subt)
22:30 (Subt)
OPERACIÓN OVERLOND (2D)
SUSPENSO, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
20/11 - 21/11 17:00 (Cast)
HALLOWEEN (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
20/11 - 21/11 16:20 (Cast)
BOHEMIAN RHAPSODY (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
20/11 -21/11 16:30 (Cast) 19:10 (Cast)
21:50 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE GRINDERLWALD
ATPA 13 AÑOS CASTELL.
2D 17:10- 17:50- 20:10- 22:10-
SUBTITULADO 22:10 (SÓLO JUEVES)
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRIMENES DE GRINDERLWALD
ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 3D 19:10-
EL CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS ATP CASTELLANO
2D 20:30
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 17:00
BOHEMIAM RHAPSODY 2D
APTA 13 AÑOS / SUBTITULADA 2D
22:50 - (TODOS LOS DÍAS)
OPERACIÓN OVERLOD APTA
16 AÑOS CASTELLANO 2D 23:00-
SUBTITULADO 23:00 (SÓLO JUEVES)