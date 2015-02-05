CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de noviembre de 2018

20/11/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MI

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 LA VOZ ARGENTINA

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

01.00 KARA PARA ASK

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 FANÁTICAS

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 BÁSQUET FEMENINO: DEF. DEL SUD VS. ALTE. BROWN ®

 

CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

13.30 EXPRESS SPORT

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 LA OVALADA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO


PELÍCULAS

CINEMAX

07.58 FESTIVALES PANAMÁ 2018 VR. CINEMAX PAN

08.26 GIGANTES DE ACERO

10.55 EL ILUSIONISTA

13.08 MÁS ALLÁ DEL CIELO

15.02 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA

17.28 MI ENCUENTRO CONMIGO

19.28 GIGANTES DE ACERO

22.00 GAME OF THRONES 05 EPS 08

23.14 EL HIPNOTIZADOR 02 EP 01

 

TCM

06.20 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.06 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.56 LA NIÑERA

08.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.31 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.21 LOST

11.56 LA NIÑERA

12.45 MATILDA

14.30 ROGER WATERS THE WALL

16.24 TONTO Y RE-TONTO

18.12 EN BUSCA DE UN SUEÑO

20.04 MORTAL KOMBAT

22.00 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS

23.38 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO

 

TNT

06.28 LA GRAN AVENTURA LEGO

08.20 GHOST RIDER. EL VENGADOR FANTASMA

10.21 SIN HIJOS

12.05 LO MEJOR DE LATIN GRAMMYS

12.08 FRANCISCO

14.13 UN CUENTO CHINO

16.04 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

18.32 LA CENICIENTA

20.36 LO MEJOR DE LATIN GRAMMYS

20.39 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

23.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO SEGUNDA TEMPORADA

00.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO SEGUNDA TEMPORADA

01.00 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2

 

SPACE

06.00 LA REVOLUCIÓN DE LAS RATAS

07.25 EL LARGO BESO DEL ADIÓS

09.33 BRUCE LEE. LA GÉNESIS DEL DRAGÓN

12.03 TRANSIBERIANO

14.02 PRESENCIAS MISTERIOSAS

15.47 RESCATE EN EL METRO 123

17.47 JOHN Q, SITUACIÓN EXTREMA

19.58 RESCATE EN EL METRO 123

22.00 EL OBJETIVO

23.58 SHARKNADO 4. EL CUARTO DESPIERTA

 

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.

13.00 CAPA Y DAGA, DE MARVEL

15.00 LOBO ADOLESCENTE

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 EL VENGADOR FANTASMA

22.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.

23.00 CAPA Y DAGA, DE MARVEL


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*VIERNES 23, A LAS 21.15, EN EL MARCO DEL CICLO FOGÓN & TERTULIA SE PRESENTARÁN CHUNI CARDOZO, JÉSSICA PAIVA, CARLOS MARRODÁN Y MARCOS VIZOSO.


CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.


KALÚ

(AUTOPISTA)

* VIERNES 30, LA PEÑA DE ORELLANA LUCCA CON “LOS SIN NOMBRE”, PANCHO MIRANDA BANDA (CHILE), ROMINA NUÑES (CHILE), LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS, CHRISTIAN HERRERA Y MATACOS (SALTA-JUJUY), QUINTA COPLA Y AVENIDA FOLK.


CINES

SUNSTAR

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE

GRINDELWALD (3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

20/11 -21/11 16:40 (Cast) 19:20 (Cast)

22:00 (Cast)

CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS (2D)

AVENTURA (ATP)

20/11 - 21/11 16:30 (Cast)

MATAR O MORIR (2D)

DRAMA, ACCIÓN (+16 AÑOS)

20/11 - 21/11 19:30

(Cast) 22:10 (Subt)

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE

GRINDELWALD (2D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

20/11 - 21/11 18:45 (Cast) 21:30 (Subt)

HELL FEST: JUEGOS

DIABÓLICOS (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

20/11 - 21/11 18:30 (Cast) 20:30 (Subt)

22:30 (Subt)

OPERACIÓN OVERLOND (2D)

SUSPENSO, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

20/11 - 21/11 17:00 (Cast)

HALLOWEEN (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

20/11 - 21/11 16:20 (Cast)

BOHEMIAN RHAPSODY (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

20/11 -21/11 16:30 (Cast) 19:10 (Cast)

21:50 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE GRINDERLWALD

ATPA 13 AÑOS CASTELL.

2D 17:10- 17:50- 20:10- 22:10-

SUBTITULADO 22:10 (SÓLO JUEVES)

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRIMENES DE GRINDERLWALD

ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 3D 19:10-

EL CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS ATP CASTELLANO

2D 20:30

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 17:00

BOHEMIAM RHAPSODY 2D

APTA 13 AÑOS / SUBTITULADA 2D

22:50 - (TODOS LOS DÍAS)

OPERACIÓN OVERLOD APTA

16 AÑOS CASTELLANO 2D 23:00-

SUBTITULADO 23:00 (SÓLO JUEVES)

 
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