FÚNEBRES | 20 de noviembre de 2018

20/11/2018 -

FALLECIMIENTOS

Clementina Villalba

Carlos Orlando Carrizo (La Banda)

Carina de las Mercedes Bazán de González (La Banda)

Magdalena del Carmen Farías de Vega (La Banda)

Juan Carlos Beltramino (Frías)

Luis Alberto Juárez

Alan Gabriel Galván (Beltrán)

Débora Mónica Rodríguez (Buenos Aires)

Alberto Rolando Conchillo

Blanca del Valle Castillo (La Banda)

José Castor Río Peralta

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ABRAHAM, EDVERTO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/18|. Sus primas hermanas Sirley Julián, Mary Julián de Fernandez y flia y su tía Sofía participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ABRAHAM, EDVERTO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/18|. Sus primos Mirta y Yayo Julián con sus respectivas familiares acompañan a sus hijos y su hermano Eduardo en este difícil trance. Se ruega una oración en su memoria.

ABRAHAM, EDVERTO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/18|. Rulo Mulki y Nena Neme participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, hermano y demás familiares en estos tristes momentos. Se eleva una plegaria en su memoria, rogando por el eterno descanso de su alma.

ABRAHAM, EDVERTO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/18|. Los compañeros de Cómputos de su hijo Fernando, el personal directivo, técnico, contable, administrativo y de maestranza participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABRAHAM, EDVERTO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/18|. "Que brille para él la luz que no tienen fin". Teresa Borquez de Auat, sus hijos Mercedes, Anita y Martín Auat y sus respectivas flias. acompañan a la querida amiga Anita, hijos y flias. en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

BAZÁN DE GONZÁLEZ, CARINA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/18|. Su esposo Victor Hugo González. Sus hijos Rafael, Sofia, Luis, sus hnos. sobrinos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Piedad servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162 Tel. 4219787.

CONCHILLO, ALBERTO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/18|. Su esposa Yolanda Rodríguez, su hija Natalia, sus nietos Luisina, Valentín y demás fliares. partic. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CONCHILLO, ALBERTO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/18|. Azucena, Alicia y Luis, sus hijos Luis, Alicia y Maxi, Elvira y Diego y sus respectivas flias. acompañamos en este doloroso momento a Natalia y Yolanda. Ruegan oraciones en su memoria.

CONCHILLO, ALBERTO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/18|. Manuel Isaac y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CONCHILLO, ALBERTO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/18|. Mirta Suaid, Adriana Filippa y José Antonio Filippa despiden con dolor sus restos y ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/18|. Sus hijos Cristian, Lourdes, nietos Lisandro y Camila, Ester Zulema Saganías y demás familiares sus restos fueron inhumados e el cementerio La Piedad COB. IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

MANSILLA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/18|. Rodolfo Legname participa su fallecimiento y acompaña a su hijo Cristian en tan doloroso momento. Eleva una oración por su eterno descanso.

RÍOS PERALTA, JOSÉ CASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/18 |. Su esposa: Negra, sus hijas: Daniela, María José y Analía, su hijo pol. y nietos part. con dolor su fallec. sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RÍOS PERALTA, JOSÉ CASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/18 |. Su morada desde ahora es el descanso eterno. Josefina Rodini de Arce, sus hijos y familiares participan su fallecimiento.

RÍOS PERALTA, JOSÉ CASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/18 |. "Dios te conceda la luz eterna". Sus primos Stella, Alberto, Walter y Eva Tula Peralta y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS PERALTA, JOSÉ CASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/18 |. Compañeras de su hija Analia del Jardin Esc. Normal participan con dolor su fallecimiento y elevan una oracion en su memoria.

RODRÍGUEZ, DÉBORA, MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/18 en Buenos Aires|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Su esposo Eduardo Cobas, sus hijos Lucrecia Cecilia, María Eugenia y Dante Omar Ruíz, su hijo político Sebastián De Durana, sus nietos Catalina y Juan Bautista De Durana, Bárbara y Benjamín Álvarez y Brunella y Juan Cruz Cancinos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán cremados. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, DÉBORA, MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/18 en Buenos Aires|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Su hermana Clara Rosa Rodríguez de Pandullo, su sobrino Rafael Pandullo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ, DÉBORA, MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/18 en Buenos Aires|. "Querida hermana, que brille para ti la luz que no tiene fin. Descansa en paz". Su hermana Marta Graciela Rodríguez, su hermano político Enrique Rodolfo Arario, su sobrina ahijada Antonella Luciana Arario, su sobrino político Juan Víctor Ramírez y su sobrina nieta Anna Clara Ramírez Arario participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ, DÉBORA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/18 en Buenos Aires|. La despido con mucho dolor. Su hermana Bety Rodriguez, su cuñado Mike Orellana y su sobrina Alejandra Orellana participan con dolor su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, DÉBORA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/18 en Buenos Aires|. La despide su hermano Fernando Rodriguez, su cuñada Susana Cordoba y su sobrina Valentina participan con dolor su fallecimiento.

TOLOZA, YESICA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/18 |. Su esposo Pablo Gabriel Ybarra su hijo Franco Gabriel Ybarra y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 10 hs. en el cementerio La Piedad COB IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE La Plata 162 TEL 4219787.

VILLALBA, CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/18|. Sus hijos Luisa, Roger, Blanca, Héctor, Cristian y Agustin. Sus nietos, bisnietos. hijos políticos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE.- PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

CARRIZO, CARLOS ORLANDO (Pini)(q.e.p.d.) Falleció el 19/11/18|. Su esposa Susy, sus hijos Pablo, Pichi y Patri, hijos pol. Alicia, Vanesa y Luis y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 en el cementerio La Misericordia.

CARRIZO, CARLOS ORLANDO (Pini) (q.e.p.d) Falleció el 19/11/18|. Sus hijos Pablo, Patricia, Vicente (Pichi), hijos pol. nietos, hermanos part. su fallec. y sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 9 hs., casa de duelo San Lorenzo (N) Dto. Banda. Serv. HAMBURGO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CARRIZO, CARLOS ORLANDO (Pini)(q.e.p.d.) Falleció el 19/11/18|. Su hermana Carmen, su cuñado Ramón y su sobrina Belén participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 en el cementerio La Misericordia.

CARRIZO, CARLOS ORLANDO (Pini)(q.e.p.d.) Falleció el 19/11/18|. Su hermana Reina, su cuñado Alber, sobrinos Lore, Vero y sobrinos nietos Eugenia, Benja y Jazmin, Elías y Caty participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 en el cementerio La Misericordia.

CARRIZO, CARLOS ORLANDO (Pini)(q.e.p.d.) Falleció el 19/11/18|. Sus hermanos Guilli, Goyo, Reina, Julio, Carmen y Elsa participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 en el cementerio La Misericordia.

CARRIZO, CARLOS ORLANDO (Pini)(q.e.p.d.) Falleció el 19/11/18|. Su sobrina Moni su esposo Julio y sus sobrinos nietos Agustina, Julito y Juan Cruz participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 en el cementerio La Misericordia.

CASTILLO, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 18/11/18|. Su esposo Manuel Khairallah, sus hijos Manuel, Silvia, hijos pol nietos, bisnietos y demás fliares. partic. su fallec. y sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Robles, Serv. Iosep ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FARÍAS DE VEGA, MAGDALENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/18|. Sus hijos: Diego, Sebastián y Soledad, su hijo pol. Jesus y nietos part. su fallec. sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cement. Jardín del Sol. C. de duelo: Irigoyen y Garay (S.V.) ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBARA E HIJO.

FARÍAS DE VEGA, MAGDALENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/18|. Su cuñado Juan Evaristo Vega, su esposa Adelma Avila de Vega, sus hijas Lili, Sandra y Laura Vega, sus nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Que el Señor te abrigue en sus brazos junto al tío. Elevan una oración por el eterno descanso de su alma.

FARÍAS DE VEGA, MAGDALENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/18|. Su cuñado Dionisio Esteban Vega, sus sobrinos Fabián y Silvia, sus sobrinos nietos Milagros, Victoria, Francisco, Valentín y Tomás participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración por su descanso.

BELTRAMINO, JUAN CARLOS (Padre) (.q.e.p.d.) Falleció el 18/11/18|. Graciela y Rolando, Cristina, Graciela, Aelia, María del Carmen, Astrid, Daniela, Dalinda y Patricia, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su querido amigo Juan Carlos. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de dolor. Frías.

BELTRAMINO, JUAN CARLOS (Padre) (.q.e.p.d.) Falleció el 18/11/18|. Sociedad Ítalo Argentina de Socorros Mutuos de Frías, participa con profundo dolor el fallecimiento de uno de los socios más representativo de esta institución. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

BELTRAMINO, JUAN CARLOS (Padre) (.q.e.p.d.) Falleció el 18/11/18|. Santina Acciarri, sus hijas Ana y Nancy Corbalán participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

BELTRAMINO, JUAN CARLOS (Padre) (.q.e.p.d.) Falleció el 18/11/18|. Partió al Reino de los Cielos el hombre que siempre tuvo la palabra justa, el consejo adecuado y la mano tendida. Juan Ayosa y Leila Harón e hijos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones para su eterno descanso. Frías.

BELTRAMINO, JUAN CARLOS (Padre) (.q.e.p.d.) Falleció el 18/11/18|. El cuerpo de profesores del profesorado de Historia, de la escuela Normal Superior República del Ecuador, participa con profunda tristeza el fallecimiento del señor padre del profesor Juan Carlos. Acompañan a su familia y ruega una oración en su memoria. Frías.

GALVÁN, ALAN GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/18|. Su esposa Natalia y su hija Susana, hermanos Zulma, Ariel, Exequiel, Abel, Saul, sus tíos y flias y abuelo, su madrina María y demás familiares. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GONZÁLEZ, FRANCO GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/18|. Su esposa: Marquesa, sus padres: Luis y Rita, sus hnos: Rodrigo, Noelia, Geremias y sobrinos part. con dolor su fallec. sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cement. de Tintina, Dpto. Moreno. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GONZÁLEZ, FRANCO (q.e.p.d.) Fallecio el 19/11/18|. Dra. Gabriela Ortiz y familia acompañan en este dificil momento a nuestro amigo Taco y a toda su familia y amigos, ruegan oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CHAZARRETA, HÉCTOR CIRILO (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/18|. Su hijo Gustavo Chazarreta y familia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CONTRERAS IBÁÑEZ, ESTEBAN EDUARDO (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/18|. Sus hijos Liliana y Daniel, sus nietos Emanuel, Cristian, Gabriel y Melani invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en iglesia La Merced, al cumplirse los 9 días de su partida.

CONTRERAS IBÁÑEZ, ESTEBAN EDUARDO (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/18|. Su hija Cocoó y su nieto Lucas invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en iglesia La Merced, al cumplirse los 9 días de su partida.

CONTRERAS IBÁÑEZ, ESTEBAN EDUARDO (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/18|. Sus nietos Emanuel, Cristian, Gabriel, Melani, Rocío, Stefi, Emilia y bisnietos Franchesco y Maximo invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en iglesia La Merced, al cumplirse los 9 días de su partida.

CONTRERAS IBÁÑEZ, ESTEBAN EDUARDO (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/18|. Sus hermanos políticos José, Dora y Chiqui, sobrinos Rudy, Ana y sobrinos nietos Belén, Gastón, Cintia y Lucas invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en iglesia La Merced.

CONTRERAS IBÁÑEZ, ESTEBAN EDUARDO (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/18|. Tus hijos Raúl, Carlos, Liliana y Mercedes, hijos políticos, Noemí, Gringa, Daniel, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en iglesia La Merced.

FARÍAS, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/18|. Sentimos profundo dolor debido a que has dejado un vacío en nuestras vidas que nadie jamás podrá llenar. Tan solo nos queda resignarnos a vivir sin tu presencia, pero recordando todos y cada uno de aquellos momentos que vivimos juntos. Sus padres Ramón y Francisca, sus hermanos Gladys, Cecilia y Fernando invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en la iglesia Catedral basílica, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

FARÍAS, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/18|. |. "Tal vez jamás comprendamos los designios de Dios, pero queremos agradecerle por todos aquellos momentos tan lindos que compartimos. Por habernos contagiado de alegría y felicidad, a través de esa maravillosa personalidad que tuviste. Descansa por siempre". Su tía Dora, sus sobrinos Martín y Florencia y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

SERRANO, GABRIELA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. "Querida tía Elsita: a un año de tu partida a la Casa del Señor, te recordamos con amor". Sus sobrinos Sara Celia Aguirre, Clemente Di Lullo y sus sobrinos nietos María Eugenia y Enrique Colucci, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica, para rogar por su eterno descanso.

SOSA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18|. Sus hijos Norma, Julio, Verónica, Ricardo y Lucas, hijo político Exequiel Díaz, sus nietos Lara, Lujan, Victoria, Gabriela, Victor, Marcos, Tobias y su bisnieta Valentina, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 1 mes de su fallecimiento.

TÉVEZ, JOANN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/18|. Cuánta tristeza, cuánto dolor, lágrimas de porqué dejas en nosotros. Ayúdanos mi An a aceptar tu partida y soportar tu ausencia. Maldita tragedia que nuevamente nos derrumba hijito. Primero tu madre, ahora vos. Lo único que me da paz es saber que estás junto a la mami que tanto extrañabas. Vuelen juntos y cuiden de todos los que sufrimos tu ausencia. Hoy son nuestros ángeles, solo le pido a Dios que estén en un bello lugar, lleno de luz donde puedan brillar. te amaremos siempre Joann. Tu tía Luciana, tus primos Alvaro, Nacho y Nico y toda la familia nos reuniremos al cumplirse nueve días de tu partida en la capilla del Rosario de la Dársena hoy a las 19 hs.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

RODRÍGUEZ, ÁNGEL AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/16|. Soy la bandada de pájaros que trina, soy la lluvia gentil del otoño esperado cuando despiertas en la tranquila mañana. Soy también las estrellas que titilan mientras cae la noche en tu ventana. Por eso, no te acerques a mi tumba sollozando. No estoy allí. Tu compañera de vida Adriana, tus hijos Pinino, Cristy, Lilí y Maximiliano, tus nietos y bisnietos, tus cuñados Silvia y Héctor, tus sobrinos Roberto, Claudio y Micaela a dos años de tu partida te recordamos y extrañamos. Descansa en paz.

VELÁZQUEZ GARCÍA, ALBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/05|. Querido Alberto hoy estaríamos cumpliendo 54 años de casados; cuando nos prometimos amor eterno y estar siempre juntos, que únicamente nos separaría la muerte, así fue, te tocó a vos primero mi amor, recuerdo, tus palabras que me dejaste, te elijo como esposa, la futura madre de mis hijos y la abuela de mis nietos. Mi Dios Todopoderoso te cumplió los sueños, tuviste una esposa que te adoró y te cuidó, 2 hijos y 3 nietos, cuando el Señor te recogió para que gozaras del reino celestial y con su partida te llevaste la gran parte de mi vida, ahora sobrevivo, ya nada es igual ahora siento que dicen que las cosas se hacen en vida "y después" no se muere cuando el corazón deja de latir, sino cuando los recuerdos dejan de existir. Yo, mi amor te visito todas las semanas y le doy gracias a mi Dios por haberme dado un esposo como vos, no te faltan las flores, mis oraciones, mis lágrimas, también te cuento mis penas y mis preocupaciones. Alberto no te faltará mi visita hasta que mi Dios disponga que vaya a tu encuentro, te faltarán mis oraciones, las flores, mis lágrimas, pero estaremos juntos para siempre. Tu esposa Angélica.