Los Fernández se lucieron en Tucumán

Fotos REPRESENTANTES .José Fernández y su hermano, Santiago, dejaron bien representado al tenis de la provincia.

20/11/2018 -

El pasado fin de semana, en la provincia de Tucumán, se disputó Torneo Abierto de Menores, en tenis, donde los hermanos José y Santiago Fernández tuvieron una destacada actuación. La competencia se jugó en las canchas del club Acziczon y las Lomitas.

En el mismo, José logró quedarse con el campeonato, mientras que su hermano, Santiago fue subcampeón, en sus categorías.

En su camino a la final José debió enfrentar en primera instancia una zona de cuatro jugadores todos contra todos y se clasificó primero de su zona para la semifinal. En semifinal se enfrentó a Juan Luccione (Jujuy) y en súper taibrek se impuso 10-8 resultado que lo llevó a la final.

En la final se enfrentó a su compañero y amigo Bruno Ayala imponiéndose por 6-1 y 6-4 resultado que le dio el campeonato. En dobles los santiagueños José y Bruno no pudieron dar vuelta el resultado en la final de dobles y quedaron como finalistas.

En cambio, Santiago, también tuvo que jugar zona de 3 jugadores todos contra todos y se impuso notablemente venciendo a sus contrincantes y pasando como primero del grupo a la semifinal.

En la semifinal se enfrento a Ignacio Acosta Muñoz (Tucumán) y en súper tie break, después de un partido muy parejo entre ambos jugadores, lo cerró en 10-8, resultado que lo llevó a la final. En la final se enfrentó a Esteban Anyuli (Tucumán) donde jugó un partido muy reñido, pero no pudo llevar el resultado a su favor por lo que quedó finalista del torneo en al categoría sub 16. Mientras que en dobles junto a Carrou (Las Termas) también lograron clasificarse como finalistas de la categoría sub 16.