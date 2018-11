Jonatan Treise: “Quimsa tiene un equipazo”

20/11/2018 -

Jonatan Treise, base de Regatas, explicó la derrota de su equipo en el primer juego de la serie a partir de la jerarquía de Quimsa.

"Quimsa tiene un equipazo. Y si ellos están cómodos en el tanteador y en el juego, son muy peligrosos, y por eso me parece que no estuvimos cómodos en ningún momento del partido", declaró el base armador, que vistió la camiseta de la "Fusión" durante cinco temporadas.

"Hay que volver a las fuentes, no podemos permitir más de 80 puntos, pero tenemos que trabajar para que no nos lo hagan. En sentido de que cada uno tiene que ser consciente de a quien está marcando y qué tiene que hacer, no nos pueden correr la cancha", explicó.