"Llegar al Final Four es el objetivo del equipo a corto plazo"

Fotos RECONFORTANTE. Leonel Schattmann agradeció el respaldo recibido para estar jugando en buen nivel.

20/11/2018 -

En su día libre, tras la victoria en Corrientes, Leonel Schattmann habló con EL LIBERAL y se mostró feliz por haber ganado el partido de la serie frente a Regatas Corrientes.

"Sabíamos que iba a ser complicado por el hecho de que ellos tienen una localía fuerte, más allá de tener un buen plantel y de jugar bien. Nosotros no veníamos de la mejor forma, por no poder hacer buenos juegos en la Sudamericana. Entonces, era todo un desafío para nosotros y la verdad que lo pudimos hacer de la mejor manera. Jugamos bien, sobre todo ofensivamente. Y marcamos el ritmo del juego la mayor parte del partido, que era lo que buscábamos: tratar de manejarlo nosotros para de ahí empezar a mover las piezas y rotar el equipo. En varios aspectos tuvimos puntos altos", explicó el tirador rionegrino.

"Sabíamos que teníamos que ganar ese partido para después venir a casa a tratar de definirlo, más allá de que va a ser un juego complicado. Trataremos de hacer hincapié en los detalles, en las cosas que no hicimos del todo bien y fortalecernos para el partido del miércoles. El objetivo es entrar al Final Four", agregó entusiasmado.

Schattmann dejó atrás la Sudamericana. "Cuando nos fuimos a Formosa con la serie perdiendo 1 a 0, era como que no queríamos quedar afuera del torneo, queríamos seguir. De hecho, lo demostramos jugando de esa forma y pudimos sacar dos juegos importantes en Formosa y quizá eso también nos jugó un poco en contra por el hecho de ir un poco más desgastados a la Liga Sudamericana. No jugamos de la mejor forma y nos encontramos con rivales que quizá no estábamos acostumbrados a jugar de la forma que ellos jugaban y nos complicaron en varios puntos. En defensa no estuvimos bien y un torneo internacional te lo hace pagar. Después cambiamos rápido la página y volvimos al Súper 20. Llegar al Final Four es el objetivo del equipo corto plazo", comentó.

Por último, habló del gran momento personal que atraviesa. "La confianza de mis compañeros y del cuerpo técnico la tengo y en ese sentido no tengo problemas. Lo único que tengo que hacer es aportar desde donde pueda y tratar de que todos estemos bien, en la misma órbita. No tenemos un jugador que pueda resolver un partido solo. Entonces, para rendir todos de la mejor forma, el equipo tiene que jugar bien y eso es lo que tratamos de buscar. Me siento bien, me siento cómodo y ahora hay lo más difícil es tratar de mantenerse así. Uno siempre trata de buscar la regularidad", concluyó.