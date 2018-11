La NBA Santiagueña programó tres partidos para esta noche

20/11/2018 -

Esta noche, desde las 22.30, se jugarán tres partidos del Torneo Amateur de Ascenso Tarjeta Sol y de la Copa 120º Aniversario del Diario EL LIBERAL, que organiza la NBA Santiagueña.

La programación de partidos es la siguiente: en Villa Mercedes, Nicolás Avellaneda vs. Coronel Borges (Ruiz y Regatuso); en Mariano Moreno, Barba Drink vs. Los Auris (Ponce y Nieva); en Club Huaico Hondo, Warriors vs. Juveniles de Coronel Borges (Jorge y Gerez). Cada equipo deberá presentar un oficial de mesa para evitar la pérdida del partido.

Asimismo, se informó que el equipo de Juan Pablo II se clasificó para la siguiente instancia por la no presentación de Mariano Moreno B.

La mesa directiva convocó a los delegados de los equipos Barba Drink y Los Auris a la sede de calle Alsina 912, desde las 21.