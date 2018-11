Lamentó no haber podido entrenar a Lionel Messi

20/11/2018 -

El ciclo de Lionel Scaloni al frente del seleccionado argentino, en principio, concluirá hoy después del partido ante México en Mendoza. Y al momento de realizar un balance de su corta gestión, el entrenador interino admitió una de las "espinas" que le quedó "clavada" en este tiempo.

"Me hubiese gustado entrenarlo, fue una espina clavada no haberlo podido entrenar a Leo (Messi). Hablo con él, hablamos de fútbol porque es el mejor de todos y lógicamente vio los partidos de Argentina, pero no hablamos nada del futuro", aseguró en la conferencia de prensa que protagonizó en la provincia cuyana.