Fotos GESTO Scaloni agradeció el apoyo del plantel y destacó que es normal que los jugadores hablen bien de él.

20/11/2018 -

Lionel Scaloni sabe que su futuro al frente de la selección argentina de fútbol no depende de él exclusivamente sino de la decisión que tomarán los dirigentes en diciembre próximo cuando tengan que designar al nuevo entrenador de la Albiceleste.

Pero más allá de esta situación, Scaloni ofreció ayer una conferencia de prensa en Mendoza y dijo que hasta ahora no hubo ningún ofrecimiento formal para continuar en el cargo por parte de la AFA.

"Me quedé en AFA sólo para dirigir la Sub-20 en el torneo de L’Alcudia, y luego surgió la posibilidad de ser entrenador de la Mayor. Vinimos por 6 partidos; nunca me imaginé esto. Creo que el balance es positivo. En mi lugar, pienso que cualquiera hubiera hecho lo mismo", resaltó el técnico en conferencia de prensa en la llegada a Mendoza para el amistoso de mañana contra México.

Y continuó: "Nosotros tenemos claro que estamos probando a todos los jugadores que tienen nivel de Selección. Veo normal que cualquier jugador hable bien de su entrenador, lo anormal sería que no lo haga. Conozco a la mayoría de estos chicos y es evidente que tengo buena relación con todos. Me la hicieron muy fácil porque encontré una gran disponibilidad".

Al regresar sobre su posible continuidad en el cargo, Scaloni aclaró: "Con el presidente (Tapia) estoy y hablo todos los días. Siempre está con nosotros, nos dice que lo que hicimos fue muy bueno, pero no hablamos nada del futuro".

"No es algo que me ofrecieron y no puedo hablar de supuestos, tengo tantos deseos, como el de alguna vez entrenar al Deportivo La Coruña. Se pueden dar o no, por el momento estamos hasta mañana y después no sé lo que pueda pasar, no tengo conocimiento", agregó.