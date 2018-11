La tradición festivalera santiagueña renace en el VERANO

20/11/2018 -

Enero es el mes por excelencia en donde la tradición festivalera de Santiago del Estero florece. Es el tiempo en que estos espacios congregan a miles de santiagueños y turistas que llegan atraídos por el embeleso del canto nativo y las danzas típicas de esta "Tierra de Encuentros". Para enero de 2019 hay dos festivales, el de la Chacarera (en Santiago) y el de la Tradición (Añatuya) ya tienen confirmadas sus fechas de realización. El primero será el 3, 4 y 5 de enero, en el club Old Lions, de la "Madre de Ciudades" En tanto, el segundo se concretará los días 4, 5 y 6 de enero y con la posibilidad de sumar una noche más que, en caso de darse, será dedicada exclusivamente para los músicos exponentes del chamamé. En ambos casos, sus respectivas comisiones directivas aún analizan quiénes serán las figuraspara la cartelera 2019. De todos modos, tanto el de la Chacarera como el de la Tradición ya realizan acciones promocionales. La primera de ellas fue la confirmación de las fechas en que se concretarán. En tanto, desde la comisión directiva del Festival Nacional del Bombo, que se realiza en Frías entre fines de diciembre y principios de enero, en el 2019 no se realizará "por razones presupuestarias", tal como lo confirmó a EL LIBERAL Bruno Brunetti, presidente del Club Central Córdoba, institución friense que lo organiza (ver nota aparte). La Chacarera Jorge Luis Carabajal, hijo de Agustín Carabajal, impulsor del Festival Nacional de la Chacarera, destacó que desde el domingo pasado desarrollaron en Merlo (San Luis) una edición del PreChacarera 2019 camino al Festival Nacional de la Chacarera que se realizará el primer fin de semana de enero en Santiago. Estas acciones se intensificarán durante el resto de noviembre y en diciembre (el 9 llegarán a Selva). La Tradición En tanto, desde Añatuya, nuestro corresponsal, Sergio Sayavedra, reportó que la comisión organizadora del Festival de la Tradición, que preside el intendente Héctor Ibáñez, sigue analizando las propuestas de los artistas que integrarán la grilla de las tres noches. Ratificó que el 4, 5 y 6 de enero de 2019, se concretará la 49ª edición del Festival. (ver nota aparte). Festivales loretanos En tanto, desde Loreto, nuestro corresponsal, Julio José Jozami, destacó que en los departamentos Loreto y San Martín, ricos en tradiciones festivaleras en la temporada veraniega, se realizarán tres festivales: Festival del Challuero, segunda quincena de noviembre; Festival Loretano (ex Rosquete), en la segunda quincena de febrero; y las populares trincheras en Brea Pozo entre el 1 y el 3 de enero. Festival del Tomate Además, tradicionalmente, durante el último fin de semana de enero, se realiza, en Forres, el Festival del Tomate. Hermandad Además, en la segunda quincena de enero se realiza el Festival de la Hermandad Fernández. Festival de La Salamanca Organizado por la municipalidad de La Banda, la "Cuna de Poetas y Cantores" se prepara para la realización de una nueva edición del Festival Nacional de La Salamanca, que tendrá lugar en la primera semana de febrero. Festival Selva Portal del NOA: folclore, música tropical y rock Enrique Bertolino, intendente de Selva, confirmó a EL LIBERAL la realización, para fines de febrero o principios de marzo, del tradicional Festival Selva Portal del NOA Folclore, aunque sin cartelera definida aún. Pero quien sí ya tiene la grilla confirmada es el naciente Festival Selva Portel del NOA Música Tropical, que se realizará el 1 de diciembre con la participación de Marcelo Véliz, Torrente, Los Alpes, Maxi Bravo, Sonrisa, Lado B y Los Bandidos de la Cumbia. Además, Bertolino adelantó que para el 2019 estudian la posibilidad de implementar el Festival Selva Portal del NOA Rock. Festival del Artesano Organizado por la Municipalidad de Ojo de Agua, esta ciudad ya se prepara para vivir su fiesta mayor del folclore con el Festival Nacional del Artesano, que se realizará a mediados de febrero próximo..