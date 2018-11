"Sex and the City" tendrá tercera entrega

20/11/2018 -

Si bien los productores aún no confirmaron la tercera parte de la película "Sex and the City", la actriz Sara Jessica Parker ya adelantó que leyó el guión, y que le parece bueno. Además, reveló que del nuevo filme participarán todas las actrices menos Kim Catrall, con quien mantiene una rivalidad. Por otra parte, admitió que su papel de Carrie Bradshaw en la serie televisiva generó tal locura en el público que le costó adaptarse, ya que le demandaba muchos horas de grabación. "De repente, sentí como si alguien me estuviera sosteniendo como rehén o algo así", dijo.