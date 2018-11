Pasik se puso en la piel de un hombre con Alzheimer

Fotos Mario interpreta al padre del personaje de Carla Peterson en la telenovela "100 días para enamorarse".

20/11/2018 -

El actor Mario Pasik está feliz con que la ficción aborde la problemática de los adultos mayores, por eso celebró que su personaje, Miguel" de "100 días para enamorarse" comience a mostrar signos de Alzheimer, cuando le confiesa a su hija Laura (Carla Peterson), que ya no se acuerda de algunas cosas. "Cuando surgió este personaje con un ACV y una situación de deterioro me pareció muy bien contemplar a los hijos de esa gente", dijo Mario. Y en diálogo con el programa radial "Por si las moscas" agregó: "Me parece muy necesario para ampliar la paleta de edades, de expectativas y de problemáticas en las historias. La tira es muy completa, muy actual, muy moderna en este sentido". Por otra parte, al referirse a la escena en la que su personaje confiesa "ya no ser el mismo" debido al Alzheimer, Pasik reveló lo que sucedió con sus compañeros: "Un muchacho utilero me contó lo que le pasó con su abuelo con mucha emoción y mucha tristeza. Ahí entendí por eso que el punto que tocamos es delicado y hay que cuidarlo mucho, son temas realmente muy sensibles que requieren otra profundidad".