Jenny de "Cuestión de Peso" volvió

20/11/2018 -

Con una foto blanco y negro que compartió en Instagram, la exparticipante de "Cuestión de Peso", Jenny Owczarczyn Basarab, quien llegó a pesar 152 kilos y pasó también por el Bailando, celebró 8 años de mantenimiento.

"Son ocho años de responsabilidad. Pudiendo solo mostrar lo lindo y los filtros de las fotos, decido exponerme tal cual soy, con estrías y celulitis, porque soy mi mejor versión. Hoy me amo y acepto. Mi marido me ama tal cual me ve y yo amo cada huella y etapa de mi vida", escribió Jenny. Y agregó: "Hoy reconozco ser lo que siempre soñé: mujer, mamá y conservar un cuerpo saludable. Soy quien quiero ser".