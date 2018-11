Máximo Menem fue dado de alta y su madre agradeció las oraciones

20/11/2018 -

"Estoy infinitamente agradecida, este es el día más feliz de mi vida. Quiero agradecerles a todos la cadena de oración. Yo sentí mucho amor y sentí que mi hijo estaba siendo protegido por la Virgen también y Jesús a través del doctor y todo su equipo. Máximo se ha sentido en casa y hemos estados muy felices dentro del dramatismo de la situación".

Con esas palabras, Cecilia Bolocco, la exmujer de Carlos Saúl Menem improvisó una suerte de conferencia de prensa en la Clínica Las Condes, donde estuvo internado Máximo Menem, luego de que los cirujanos lograran extirparle con éxito un tumor cerebral, para darle finalmente ayer el alta médica.

"Cuando salió, se despertó, me vio y me dijo: ‘Mamá, ¡lo hice! ¡No me morí!’", recordó Bolocco que fueron las primeras palabras de su hijo al salir de los efectos de la anestesia, tras 7 horas de operación.

Luego, la conductora chilena continuó: "Mi única intención era mantener la calma para que Máximo estuviera confiado, es muy difícil decirle a un niño que le van a extraer un tumor del cerebro". Y admitió que estaban todos aterrados con la situación. "Estábamos todos muy asustados, pero gracias a Dios, el equipo médico y los cuidados de su madre, estamos dando esta excelente noticia", señaló sobre la mejoría de Máximo.

Por otra parte, Bolocco reveló el contenido de una charla íntima que tuvo con su hijo en la que le preguntó por qué le pasaban esas cosas malas a él (el tumor y otras situaciones complicadas con su familia en la Argentina): "Máximo, a todos nos pasan cosas tremendas en la vida, pero tú tienes una vida maravillosa. Estas pruebas pasan por algo, tengo la convicción de que te están preparando para grandes cosas", contó Cecilia que fue su respuesta.

Por su parte, Enrique Concha el neurocirujano que operó a Máximo reveló: "Nosotros estamos muy contentos porque a pesar de que tenía una situación muy compleja, finalmente todo se pudo resolver en un plazo muy rápido. Él está en muy buenas condiciones físicas, neurológicas. Y muy contento, porque está de cumpleaños".

También señaló: "Esta cirugía ha sido todo un éxito, estamos todos muy sorprendidos con la recuperación de Máximo. Su fortaleza, la de la mamá, su familia y los amigos ayudó mucho. Le vamos a dar el alta hoy (por ayer)", anunció el profesional.

La tensión con su padre

El joven de 14 años fue operado durante unas siete horas el viernes pasado en la Clínica Las Condes, adonde acudió el expresidente Carlos Menem para acompañarlo.

Al respecto, Bolocco contó: "Él no tenía muchas ganas de hablar con su papá. El día antes de la operación sí me dijo que quería hablar con él. Pero de todas formas quería preguntarle, lo más importante era mantenerlo a él tranquilo. Al día siguiente me dijo: Que pase, mamá, sólo él.

"Es una criatura maravillosa que quiere mucho a su familia. Están dadas todas las condiciones para que este chico cuando salga siga siendo feliz. Un niño que estuvo internado, cuando sale de esa internación y sale bien, redobla su felicidad", había manifestado el ex presidente argentino cuando visitó al joven.