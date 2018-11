Nueva caída de Facebook e Instagram

Notas Relacionadas

“Otra vez sopa”, se escuchó por ahí ante una nueva falla en las redes de Mark Zuckerberg y que afecta a usuarios de todo el mundo.

El problema se dio en todas las plataformas, así que no culpes a tu smartphone ni a los datos móviles. Facebook e Instagram se volvieron a caer y no se puede ingresar a las plataformas.

Las fallas no se concentran en una región en particular, sino que afectan a cuentas de todo el mundo, y aún no se saben las causas del error.

Como sucede cada vez que se cae la plataforma, Twitter se convierte en lugar indicado al que todos entran para burlarse de la red social.