Furor: El desopilante mensaje en código binario de Jim Carey para el dueño de Facebook

Hoy 14:46 -

El famoso comediante estadounidense Jim Carrey escribió un desopilante mensaje en código binario para el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, de una forma muy original.

"Hey, Zuckerborg. Sabemos quién eres. Hemos visto lo que has hecho. Aquí va un mensaje en tu lengua materna", tuiteó la estrella de Hollywood, incluyendo en su publicación una frase encriptada con un código binario y agregando una caricatura dibujada por el propio artista.

Al desentrañar el mensaje, los seguidores de Carrey descubrieron que detrás del código estaban ocultas las palabras "fuck you" ('que te jodan', en inglés).

El famoso comediante estadounidense Jim Carrey escribió un desopilante mensaje en código binario para el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, de una forma muy original.



"Hey, Zuckerborg. Sabemos quién eres. Hemos visto lo que has hecho. Aquí va un mensaje en tu lengua materna", tuiteó la estrella de Hollywood, incluyendo en su publicación una frase encriptada con un código binario y agregando una caricatura dibujada por el propio artista.



Al desentrañar el mensaje, los seguidores de Carrey descubrieron que detrás del código estaban ocultas las palabras "fuck you" ('que te jodan', en inglés).

Hey #Zuckerborg. We know who you are. And we saw what you did: https://t.co/44UvMceSLm



Here’s a little message from me in your native language: 01000110 01110101 01100011 01101011 00100000 01111001 01101111 01110101 00101110 00100000 00001101 00001010 pic.twitter.com/EEc6ocdvBM