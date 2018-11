Indignante: Una mujer puso a su padre con Alzheimer en un vuelo para deshacerse de él

Hoy 16:16 -

La hija de Jerry Ellingsen, cansada de tener que cuidar y atender a su padre, decidió poner a su padre en un vuelo para que se fuera lejos de su vida. Cuando el anciano llegó al aeropuerto no sabía dónde estaba y mucho menos entendía porque estaba ahí.

Las autoridades notaron un comportamiento extraño en el anciano, pues caminaba sin rumbo por el aeropuerto, así que se acercaron a él para saber si necesitaba ayuda, sin embargo vieron que el anciano estaba desorientado e intentaron contactar a algún familiar, aunque no tuvieron suerte.

Cuando las autoridades hablaron con los empleados de la aerolínea en la que el anciano había viajado descubrieron que su hija lo había llevado al aeropuerto de Florida y le dijo a la azafata que “estaba harta de su padre” y no quería que la localizaran.

De acuerdo con las autoridades su hija contactó a la segunda esposa del hombre, quien vivía en Denver, para decirle que el anciano estaba en un avión y que llegaría para vivir con ella.

A pesar de esto la mujer nunca llegó al aeropuerto por el hombre y cuando lograron localizarla ella dijo que no quería vivir con él ni hacerse cargo

