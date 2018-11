Pablo Lescano tocará gratis en el egreso de un curso que no se llevó materias

Fotos Pablo Lescano.

No se puede negar que Pablo Lescano es un hombre de palabra. En las últimas horas trascendió que tocará completamente gratis en el egreso de un curso en el que ninguno de sus alumnos se llevó materias a rendir.

En noviembre del año pasado un joven lo increpó: “¿No querés venir a tocar a mi fiesta de egresados también? Tenés tiempo para pensarlo”. El cantante no se quedó atrás: “Si no repite ninguno y no dejan materias previas toco gratis”.

Con gran esfuerzo los chicos de 5° año del Instituto Nordland de Lanús, provincia de Buenos Aires, cumplieron con su cometido y uno de los jóvenes le preguntó si cumpliría con lo que prometió.





Aplausos gente!! Acá está el curso que aprobó todas las materias. Tendrán su fiesta de egresados y Damas Gratis Va A Tocar Gratis https://t.co/Q35UjLOZcl — Pablo Lescano (@pablitolescano) 25 de noviembre de 2017