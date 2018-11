Santiagueños sumaron logros en el torneo Abierto de Tucumán

21/11/2018 - Los hermanos santiagueños José y Santiago Fernández, junto a José Salvatierra, cosecharon éxitos fuera de la provincia con el deporte blanco. Se trata de un nuevo logro que consiguieron los jóvenes y talentosos de la provincia el pasado fin de semana, en la provincia de Tucumán, en donde intervinieron en el Torneo Abierto de Menores de tenis. Tanto los hermanos José y Santiago Fernández como Salvatierra tuvieron una destacada actuación en el certamen nacional que se desarrolló en las canchas del club Acziczon y Las Lomitas. En el caso de José, este jugador logró quedarse con el campeonato en la categoría Sub12, mientras que su hermano Santiago fue subcampeón en la categoría Sub 16. En su camino a la final, José debió enfrentar en primera instancia una zona de cuatro jugadores todos contra todos y se clasificó primero de su zona para la semifinal. Una vez alcanzada esta instancia decisiva, se enfrentó ante Juan Luccione (Jujuy) y en súper taibrek se impuso 10/8 resultado que lo llevó a la final. En el partido final se cruzó a su compañero y amigo Bruno Ayala imponiéndose por 6/1 y 6/4 resultado que le dio el campeonato. En tanto que en fas de dobles los santiagueños José y Bruno no pudieron dar vuelta el resultado en la final de dobles y quedaron como finalistas, logrando también subirse al podio y demostrando sus grandes condiciones ambos. Santiago En cambio su hermano Santiago también tuvo que jugar zona de 3 jugadores todos contra todos y se impuso notablemente venciendo a sus contrincantes y pasando como primero del grupo a la semifinal. Una vez instalado en la semifinal, Santiago Fernández se topó con Ignacio Acosta Muñoz de la provincia de Tucumán, y en súper tie break, después de un partido muy parejo entre ambos jugadores, lo cerró en 10/8, resultado que lo llevó a la final. Ya en el juego decisivo del certamen, se enfrentó ante Esteban Anyuli también jugador anfitrión, con quien jugó un partido muy reñido, pero no pudo llevar el resultado a su favor por lo que quedó finalista del torneo en la categoría Sub 16 nomás. Mientras que en dobles, también hicieron un gran papel en esta ocasión junto al destacado jugador Carrou de la ciudad de Las Termas, con quien también lograron clasificarse como finalistas de la categoría. José Eduardo Salvatierra se consagró subcampeón en Sub 14 en single y en dobles. En single cayó con Mariano Aicsizon por un doble 6/2 y en dobles, hizo pareja con Joaquín Canepa para caer en la final ante Mariano Aicsizon y Justino Migoya por 6/4 y 6/4. Ahora, Salvatierra ya se enfoca en el torneo de Grado 1 que se jugará pronto en baires.