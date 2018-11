Amigos de Fernández se quedó con el Juvenil

21/11/2018 - Amigos de la ciudad de Fernández gritó campeón del torneo juvenil de desarrollo de la Unión Santiagueña de Rugby 2018 al ganarle a La Cañada de Villa Ojo de Agua por 26 a 12, en un duelo decisivo que tuvo muchas emociones a lo largo de sus dos etapas. Este cotejo decisivo se jugó en el predio de La Cañada, que es t á ubicado a la vera de la Ruta 13. Los equipos mostraron un muy b u e n n i ve l d e r u g by y fu e ro n l o s chi cos fe rnandenses qui enes impus ieron condiciones para termi - n a r qu edá ndos e con e l c e r t ame n que hizo disputar esta temporada la Unión Santiagueña y que fue un verdadero éxito. Para Fernández El título se fue para la ‘Capital del Agro’ de la mano de los chicos de un equipo que demostró ser el mejor y el más eficaz. De e s t a ma n e ra , l o s d o s e q u i - p o s d emo s t ra ro n s e r d e l o s má s d e s t a c a d o s d e u n a t emp o r a d a q u e t u v o mu c h a a c t i v i d a d y q u e se comienza a cerrar con una def i n i c i ó n q u e d e j ó mu c h o s p u n t o s para anal i zar y para di s f rutar del buen juego.