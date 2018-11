Varios equipos ya se consagraron campeones del Torneo Anual 2018

21/11/2018 - LAS TERMAS, Río Hondo (C) El torneo de infantiles e inferiores que organiza el Consejo Auxiliar de la Liga Termense de Fútbol está llegando a su etapa final, por lo que se viven momentos de muchas alegrías y emociones. El certamen anual ya tiene clubes que se consagraron campeón en varias categorías. En ese contexto, en las categorías infantiles, en el sub 7 del club Manuel Belgrano se consagró campeón; por el sub 9, Los Dorados obtuvo el torneo, mientras por la sub 11 ganó Sebastián Legresti. En cuanto a las Divisiones Inferiores se refiere, por la categoría sub 13 se consagró campeón Los Dorados al vencer en la súper final a Belgrano. En el partido de ida empataron 2 a 2, en el segundo lo definió Los Dorados por 3 a 0. Por la categoría sub 15, jugaran la súper final Villa Balnearia con Los Dorados. En la liguilla los mismos equipos se enfrentaron ganando el “bagrero” en la ida 1 a 0 y empataron la vuelta 1 a 1. Por la sub 17, Los Dorados jugará la súper final con Villa Balnearia. Por la liguilla Los Dorados empataron 2 a 2 en la ida y ganó el segundo partido 5 a 3. Por ultimo en la Sub 19, la final de la liguilla la jugaron Los Dorados con La Costanera, empataron el primer partido 2 a 2. Mientras que el segundo partido fue suspendido a los 25’ del primer tiempo cuando ganaba Los Dorados por 2 a 0 por falta de garantías. Belgrano, pequeño campeón El club social y deportivo Manuel Belgrano obtuvo el campeonato 2018 de la categoría sub 7 que organizó el Consejo Auxiliar de la Liga Termense. El plantel estuvo integrado por jugadores de la Escuela de fútbol “Los Termeñitos” que conduce desde hace varios años el entrenador Roberto Cuevas, que durante este año volvió a trabajar con la institución del barrio Toro Yacu que pudo participar en el torneo con jugadores surgidos en “Los Termeñitos”. El plantel campeón estuvo integrado por: Aron Aguirre, Estiven Campos, Rodrigo Sánchez, Yandel Galván, Diago Sánchez, Ramiro González, Renato Aguirre, Joaquín Bravo, Joaquín Britos, Aquile Chávez, Tadeo Serrano, Jeremías Díaz, Nazareno Valdez, Ian Brandán y Emanuel Décima.