El certamen Clausura tendrá su quinto y último acto

21/11/2018 - El Torneo Clausura 2018, que organiza y hace disputar la Liga Municipal de Fútbol Infantil Bandeña, programó para este domingo 25 de noviembre la quinta y última fecha en sus zonas A, B y C. En tanto, en la zona D, se disputará la sexta y penúltima jornada. Cabe resaltar que este certamen, que es organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de La Banda, está reservado para equipos de las categorías 2003/04, 2 0 0 5 / 0 6 , 2 0 0 7 / 0 8 y 2009/2010. La programación de la Zona A es: En 25 de Mayo: 25 de Mayo vs. Chamacos FC de Clodomira. En Banfield: Taladrito vs. Bio Torres. En San Fernando: San Fernando vs. Argentinos Unidos. Por la zona B, los partidos son: En La Fraternidad: Gustavo Tapia vs. Barrio Quilmes. En Villa Unión: Villa Unión vs. Deportivo 25 de Mayo. En El Cruce: El Cruce vs. Barrio Taponazo. Los partidos de la zona C serán: En Atlético Clodomira: Atlético Clodomira vs. Rey de Reyes. En 17 de Octubre: 17 de Octubre vs. Moykanos Juniors. En Cholo Suárez: Cholo Suárez vs. Tramo 16. Finalmente, por la zona D se enfrentarán: En Besares de La Guarida: Diablos Rojos vs. Barrio Tabique. En Irma FC: Irma FC vs. Chacarita del Sur. En Amutesa: Cuarto Centenario vs. Rincón FC. P a b l o H o y o s g a - na los puntos ante Niños Felices.