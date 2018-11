El próximo sábado se disputará la décima jornada del certamen “Copa Municipalidad de la Ciudad Capital”

21/11/2018 - La Comisión Provincial de Minibásquet, dependiente de la Federación de Básquet de Santiago del Estero, informa que el ssábado 24/11, del corriente año, se jugará la 10ª fecha el torneo denominado “Copa Municipalidad de la Ciudad Capital”, dividido en dos zonas, con la disputa de los siguientes partidos y horarios. Este es el programa. 10ª Fecha - Torneo “Copa Municipalidad de la Ciudad Capital”: Zona A: Olímpico vs. Coron e l Su á re z ; Qu imsa Rojo vs. Villa Mercedes; Huracán vs. Fernández BBC; Águilas de Pozo Hondo vs. Lawn Tennis; Tiro Federal vs. Jorge Newbery. Libre: Normal Banda Zona B: Atami squi BBC vs. Coronel Borges; Independiente BBC vs. Quimsa Azul; Red Star vs. Defensores del Sud; Nicolás Avellaneda vs. Almirante Brown; Colón vs. Juventud BBC; Contadores BBC vs. Belgrano. Estos fueron los resultados de la fecha 9: Lawn Tennis 18, Tiro Federal 35; Villa Mercedes 0, Huracán 20; Coronel Suárez 0, Quimsa Rojo 20; Normal Banda 75, Olímpico 51; Borges 0, Belgrano 20; Nicolás Avellaneda 50, Defensores del Sud 30; Quimsa Azul 0, Red Star 20.