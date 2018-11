Gimnasia recibe a San Martín de San Juan, en duelo de necesitados

Fotos CARÁCTER. Fabián Rinaudo, clave en el mediocampo del Lobo.

21/11/2018 -

Gimnasia y Esgrima La Plata recibirá hoy, desde las 17.10, a San Martín de San Juan por la continuidad de la 13ra fecha de la Superliga, en un duelo de equipos necesitados de un triunfo.

Gimnasia tiene 14 puntos en el torneo y suma dos derrotas en fila, la última ante el líder Racing Club por 3-0 en casa, y necesita volver al triunfo para recuperar confianza de cara a la semifinal de la Copa Argentina que protagonizará con River Plate el próximo miércoles 28 en Mar del Plata.

San Martín, por su lado, tiene apenas 8 unidades, acumula tres caídas seguidas y no juega desde el domingo 4 de noviembre cuando perdió en Tucumán ante el otro San Martín por 2-0.

Los dirigidos por Rubén Forestello están en zona de descenso pero en caso de ganar saldrán de la misma e igualarán la línea de Belgrano aun con los partidos pendientes ante Rosario Central (por la séptima fecha que se jugará el martes 27) y frente a Boca (de la 12ª) que quedará para el año que viene.

El resto

La fecha 13, que comenzó el sábado pasado con Boca 1, Patronato 0; continuará así:

Viernes: 19, Belgrano vs. Atlético Tucumán; 21.15, Rosario Central vs. Estudiantes y Argentinos Juniors vs. Talleres. Domingo: 17.10, Unión vs. Vélez y San Lorenzo vs. Huracán; 19.20, Aldosivi vs. Newell’s y San Martín (T) vs. Colón; 21.30, Racing vs. Banfield. Lunes: 19, Defensa y Justicia vs. Tigre; 21.15, Lanús vs. Independiente.