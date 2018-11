Fotos Hay 23 obras sociales a las que sugieren no cobrar un extra

Esta semana comenzó a circular por redes sociales, una sugerencia realizada por el Colegio de Médicos a sus asociados respecto de "evitar el cobro de aranceles diferenciales" a un grupo de 23 obras sociales con las cuales acordaron nuevos aranceles. En total, hay 52 obras sociales que cuentan con convenio con el Colegio.

Consultado sobre este tema, el presidente del Colegio de Médicos, Dr. Oliva, indicó que "creemos que es necesario disminuir ese arancel, pero hay algunas obras sociales que lógicamente no llegan a un mínimo de pago. Hay obras sociales que están pagando $190 o no llegan a $200. Pero, hay muchas obras sociales que hicieron el esfuerzo de llegar a pagar un arancel más o menos digno, entre ellos hay unas 23 obras sociales y prepagas que se acercan a lo solicitado. Entonces ahí estamos trabajando para que no haya aranceles extras".

Esas obras sociales a las que se recomienda no cobrar un extra son: Sancor, Galeno, Poder Judicial, Nobis, Sadaic, Ospil, Ospoce Integral Salud, Textiles, Bienestar Salud, Osmata, Osfatlyf, Osmita, Osperyh, Bramed, Conexión Salud, Municipalidad de Fernández, Forestales, Pasteleros, Iosfa, SatTV, Ospes, Smaunse y Osde. A su vez, respecto de las obras sociales no incluidas en la comunicación para evitar el cobro de aranceles extra, indicó que "nosotros no decimos qué es lo que debe hacer el médico, sino lo que queremos que haga. Lo que haga después es una reacción de cada profesional". l