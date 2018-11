Ersa pagó su deuda a los trabajadores y la UTA anunció que no habrá paro del transporte

21/11/2018 -

Después de varios días de incertidumbre con el transporte, la empresa Ersa cumplió con el pago del 5,7% del aumento de sueldo de octubre, diferencia que adeudaba a sus choferes, y dejó atrás la posibilidad de que hoy se produjera un nuevo paro, como se había especulado esta semana, en el caso de incumplirse el pago. Ayer, antes del mediodía, la patronal hizo la transferencia del dinero para que los choferes puedan cobrar inmediatamente, lo que permitió que el servicio funcione con normalidad. Al respecto, el secretario de Finanzas de UTA, José María Coronel, consideró que el próximo cobro del salario "seguramente va a estar garantizado, además hay que agregar que el otro mes las empresas van a cobrar el subsidio", aseguró. De esta manera, dejó en claro que no tendría que haber motivo para que no se pague a los colectiveros lo que les corresponde. Igualmente, dijo que la problemática del transporte "va a continuar, porque sigue la incertidumbre de lo que pueda pasar a comienzos de 2019. Este es un tema que hoy superamos, saltamos otro escalón, pero no está solucionado", reflexionó. El dirigente gremial santiagueño habló de "una problemática jurisdiccional, porque hay muchas provincias que la están pasando peor". Agregó que a partir de 2019, por una decisión del Gobierno nacional, se eliminarán los subsidios al transporte de pasajeros, por lo que las empresas sin subsidio quedarán a la deriva, sobre todo por lo difícil de sostener los costos de servicios", recalcó. Situación Por su parte, el delegado gremial de choferes de Ersa, Carlos Jozami, reconoció que si bien la empresa "depositó y acreditó el pago adeudado a los trabajadores, éste es un tema que se ha vuelto cada vez más complejo", indicó a EL LIBERAL. Siguió: "Llegaremos a enero y el problema no será Ersa, sino de todo el transporte en general. Será difícil sostener salarios y costos operativos con una tarifa de $10,35, y con la quita del subsidio". Jozami ahondó que "Ersa, dejó a 70 mil usuarios santiagueños en la calle", porque no pagó, como sí lo hicieron las otras empresas, los salarios con los aumentos. Y señaló que en enero, esta situación de quita de subsidios repercutirá en 100 mil usuarios. Como se recordará, el municipio capitalino aplicó numerosas multas a la empresa por deficiente servicio. Por su parte, la Provincia reclamó a la Nación por la eliminación de los subsidios dispuestos para 2019.