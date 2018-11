"Mi sobrino me entregó", dijo la mujer torturada en Atamisqui

Fotos AUDIENCIA Luis Miguel Bravo, Carlos Stiburek, Rubén Stiburek y Pedro "Rey" Chazarreta, ayer en Tribunales.

21/11/2018 -

"Mi sobrino se comprometió a llevarme a casa. Me terminó entregando a tres tipos que me sorprendieron de atrás", declaró Alejandra Mattar ante la fiscal Érika Leguizamón.

Así lo subrayó la funcionaria, al pedir preventiva para los cuatro presos ante la jueza de Control y Garantías, Sara Harón.

Ellos son Rubén Stiburek, su primo Carlos Stiburek, Luis Miguel Bravo y Pedro "Rey" Chazarreta, detalló la fiscal. Mattar recordó que esa madrugada salió con Rubén. "Él iba de atrás, Debía llevarme a casa. De frente aparecieron tres tipos, dos con gorras".

Ahondó: "Aquí estoy con ella", habría anunciado a alguien por celular.

"Entre los cuatro me pegaron. Mi sobrino me torció el brazo hacia atrás y los otros tres me atacaron. Todo fue en silencio. No hablaban, ni gritaban".

Todo ello ocurrío mientras, cientos de personas disfrutaban de la música en la plaza de Atamisqui, por celebrarse su cumpleaños.

"Dos llevaban gorras. No eran flacos. Tampoco ninguno era pendejo", resaltó.

"En el piso me patearon, me tiraron ladrillos y me mordieron, siempre silenciosos".

Informe médico

La fiscal Leguizamón manifestó también que aún ya de alta hospitalaria, Mattar sufrió secuelas en la cabeza, ojos, el rostro, brazos y piernas. Ahondó que la causa prosigue y fue allanada una casa de Mattar, en el Bº San Germés. La policía secuestró una agenda y otros objetos, valiosos para la investigación.

De la historia, emerge cierta vinculación con la droga. La jueza Harón difirió su resolución sobre la preventiva y cambios de calificativa, planteados por la defensa.