El Bailando generó crisis entre Natalie Weber y Mauro Zárate

21/11/2018 -

Después de haber superado el cáncer de mama, para la modelo Natalie Weber, el Bailando por un sueño es su gran vuelta a escena. Y si bien está feliz con el desafío, le está quitando tiempo para compartir con su esposo, el futbolista Mauro Zárate, quien también está con mucha presión por los compromisos con Boca Juniors. "Él no quería que yo esté en el Bailando. A él no le gusta la exposición. Yo como que no colaboré entrando al programa más visto de la Argentina", reveló Natalie, y espera que termine el certamen para que todo vuelva a la normalidad.