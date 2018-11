"Pampita" se vio con "Pico" Mónaco en privado

21/11/2018 -

"No lo veía hace muchísimo, no sabía nada de su vida. Se estaba por ir de viaje. Me llamó, me dijo ‘¿charlamos?’, y le dije que sí, que charlemos". Con estas palabras, Carolina "Pampita" Ardohain admitió que hubo un reencuentro con su expareja, el extenista "Pico" Mónaco, quien en estos momentos se encuentra disfrutando de una vacaciones en México. Pero aclaró que no se trató de una cita romántica. "No fui a conquistarlo ni nada. No quedamos en nada. Pero nos gusta vernos, nos queremos mucho", comentó a Los Especialistas del Show.