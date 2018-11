Vicuña fue asaltado y quiere recuperar las fotos de su hija

21/11/2018 -

El actor chileno Benjamín Vicuña no pudo escaparle al mal de la Argentina: la inseguridad. Según trascendió fue interceptado por dos sujetos, quienes le apuntaron con un arma, pero él solo se limitó a contar a través de Twitter que le robaron su mochila, con todas sus pertenencias, incluido el celular adonde tiene fotos de su hija. Lo que no aclaró es si se trata de Magnolia, la nena que tiene con la actriz Eugenia "la China" Suárez; o Blanca, la pequeña que falleció en septiembre de 2012, y que fue fruto de su relación con Pampita Ardohain. "Me acaban de robar en Cabrera y Gurruchaga mi mochila con el teléfono, todos mis documentos y cosas personales, entre ellas, fotos de mi hija. Por favor, si alguien las encuentra, comunicarse por esta vía", escribió el chileno. Y luego compartió otro tuit: "Revisé por toda la zona, no encontré nada. Cualquier novedad, por favor acercarse a Cabrera 4829. Gracias".

Vicuña acaba de regresar de un compromiso laboral en España que le demandó cuatro meses de estadía en Madrid.