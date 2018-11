Carlitos Nair admitió tensa relación con Bolocco

Fotos Carlitos acompañó a su padre para visitar a su hermano Máximo.

21/11/2018 -

Carlos Nair Menem recuperó exposición mediática a raíz de la operación quirúrgica a la que fue sometido su hermano, Máximo, fruto de la relación de su padre, el expresidente Carlos Menem con la chilena Cecilia Bolocco.

Para acompañar a su padre, viajó junto a Zulemita a Chile, adonde sólo su padre pudo ver al joven tras la cirugía durante la cual le extirparon un tumor cerebral.

"Nos dijeron que podía verlo solo mi papá, lo fuimos a acompañar, entró, lo esperamos. Entró con Cecilia, la doctora salió contenta porque estaba contento Máximo. En esa charla Cecilia empezó a hablar mal del Zulemita y de mí, papá no nos dijo exactamente qué dijo y esas cosas no están bien. Ya tendrá tiempo de hablar mal de nosotros. Es provocativa, cuando salió dijo que no lo quiso ver, agradeció a Chile, pero a Argentina no y acá se hizo cadena de oración", dijo Carlitos Nair sentado en "Intrusos".

También contó qué fue realmente lo que sucedió cuando Máximo visitó la Argentina y terminó acusando a Zulemita de haberlo maltratado. "Máximo grababa las conversaciones que tenían mi papá y mi hermana, ellos lo descubrieron y le pidieron que apague el celular, nunca lo maltrataron", contó.

Por otra parte, recordó cómo fue su propia experiencia como hijo del expresidente.

"(Carlos Menem) Fue ausente conmigo, con Carlitos, con Zulemita. Yo le inicié juicio de filiación porque uno busca su identidad, por el apellido. Fue ausente, pero por su trabajo, fue dos veces gobernador, diez años presidente, no estaba encima de nosotros, teníamos que ir nosotros. De chico me habló y llegué a entender un poco, pero después uno se va dando cuenta. Lo entiendo, pero él tiene que aceptar que cuando Cecilia se casó con papá no era un tipo fuera de actividad, además es un tipo grande, le cuesta moverse".