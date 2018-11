Susana volverá el próximo año a la TV con su formato original

21/11/2018 -

El 2018 fue un año atípico para Susana Giménez. Su presencia en la televisión argentina se limitó a cuatro programas especiales, uno por mes, que comenzó con el futbolista Carlos Tévez en "El Fuerte Apache", el barrio que lo vió crecer; luego paseó por México para encontrarse con la actriz Verónica Castro, y más tarde viajó a Colombia, para entrevistar a Maluma antes de su arribo a la Argentina. Aún falta definir cuál será la figura con la que cerrará el ciclo. Se hablaba de Luis Miguel y de Shakira. Pero no hay nada confirmado hasta el momento.

Lo cierto es que la diva ya tiene en claro que esta propuesta de programas especiales no lo quiere para el 2019. "Fue una experiencia fabulosa. Aunque el año que viene volvemos al formato semanal de siempre", adelantó Susana Giménez, ante la prensa que la esperó a la salida del teatro, adonde fue a aplaudir a su amigo Arturo Puig, en la obra "El vestidor".

Por otra parte, la conductora negó que el formato actual le haya provocado un fuerte enojo con Telefé. "Nunca estuve furiosa con Telefé por los Especiales, sino todo lo contrario. Les agradezco profundamente que hayan tenido la idea de hacerlos y no arrancar después del Mundial, en agosto o septiembre. Yo al principio no quería, pero tuvieron razón ellos", explicó.

Y mientras comienza a definir lo que será el cierre de este año, Susana está atenta al proyecto de la serie autobiográfica, que le acercó Gustavo Yankelevich, aunque confesó que él está más entusiasmado que ella.

"Sobre la serie todavía no hay nada. No hay libro y falta un montón. Con Gustavo (Yankelevich) me reúno seguido por este tema. Él está mucho más entusiasmado que yo y se encarga de lo referente al negocio. Aunque yo voy a supervisar todo, obviamente", comentó Susana.

Y agregó: "En un principio no me gustaba mucho la idea de una obra contando mi vida. Ahora vengo de los Estados Unidos y te digo que hay un montón de revival de vidas de la gente. En Argentina también se hicieron mucho, la de Monzón, la de Rodrigo, la de Sandro, la de Gilda. Yo no estaba muy interesada en hacerlo porque me preguntaba a quién le va a importar mi vida", comentó Susana.

En el 2019 llegará a la televisión la serie sobre Carlos Monzón, en la que Celeste Cid se pone en la piel de Susana Giménez, quien tuvo un romance con el boxeador. Al respecto, señaló: "No pude verla, me encantaría".