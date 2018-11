Verónica Castro y una mala noticia: no será parte de "La casa de las Flores 2"

Fotos Verónica Castro, como Virginia de la Mora.

Finalmente, Verónica Castro confirmó lo que todos los seguidores de "La Casa de las Flores" no querían escuchar: su personaje, Virginia, no será parte de la segunda temporada de la exitosa serie.

En una entrevista concedida al ciclo "Ventaneando", la actriz explicó los motivos y aseguró estar "apenada" por este tema: "Me llamaron para hacer algunos capítulos nada más y aparecer con la pura voz en off. Entonces dije que así no. O es todo o es nada. Así soy yo. Yo no quería que pase esto, pero así se dio".

La actriz mexicana que encarnaba a la matriarca de una "familia perfecta", dijo que a pesar de no haber aceptado la propuesta, su relación con el productor Manolo Caro es excelente: “No me gusta estar presionando a la gente. Quiero que trabaje libre y tranquilo. Yo con él puedo hacer cosas maravillosas, lo sé. Me va a escribir algo padrísimo y lo voy a volver a hacer, pero en esta ocasión él ya tiene su idea en la cabeza de otros personajes”.

¡Habrá que ver cómo funciona la serie sin Virginia!