Increíble: Tiene de 13 años y saltó 136 veces la cuerda en 30 segundos

Hoy 15:50 -

Huang Junkai, es un joven de 13 años que batió su propio récord Guinness de 'Double Dutch' -juego en el que dos o más jugadores saltan simultáneamente dos cuerdas para saltar largas que giran en direcciones opuestas- al saltar 136 veces en 30 segundos, informa Global Times.

El deportista práctica "todos los martes y viernes de 15 a 17" y junto a sus compañeros de equipo, Jiang Dali y Jin Zhenyu, lograron superar su récord que obtuvo en 2017 con 133 saltos.

Su entrenador, Li Yue, ha asegurado que el muchacho entrenó muy duro para alcanzar su nivel e indicó que la mejor marca es de 143 saltos en medio minuto.

Este concurso, que en esta ocasión se celebró en Shanghái (China), se celebra cada noviembre y atrae a competidores de todo el mundo, aunque la gran mayoría son de la región Asia-Pacífico.

Teen Double Dutch champ breaks own Guinness World Record in Shanghai as he jumps 136 times in 30 seconds during the Double Dutch Contest Shanghai Vol.5 on Sunday. His light-footed performance saw him skipping an average 9.07 times per second. https://t.co/AUQ1x5WxGx pic.twitter.com/iPiN9ZaSJV