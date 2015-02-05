CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de noviembre de 2018
A LAS 22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
Por El Liberal
22/11/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 LA VOZ ARGENTINA
22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA
ENAMORARSE
00.00 KARA PARA ASK
00.45 EL ARQUI
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIA
20.00 DOCUMENTALES EN LA TV
PÚBLICA ARGENTINA
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 PARA TODA MUJER
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 ANIMADORES (ESTRENO)
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 EL PODIO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR ELTURF
23.00 DALE FERRO
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.02 EN BUSCA DEL TESORO DE SANTA
07.33 SUPER ESCUELA DE HÉROES
09.28 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A
FORESHADOWING
09.47 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?
11.33 ALGUIEN TIENE QUE CEDER
14.04 CIUDAD DE LA ESPERANZA
15.52 MEDIANOCHE EN PARÍS
17.44 ALGUIEN TIENE QUE CEDER
20.15 LOCOS EN BROOKLYN
22.00 LOS 8 MÁS ODIADOS
TCM
08.22 LA NIÑERA
08.45 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.22 LOST
11.57 LA NIÑERA
12.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.32 DANTE’S PEAK. LA FURIA DE LA MONTAÑA
15.21 WATERWORLD
17.38 TWISTER
19.38 UNA TORMENTA PERFECTA
22.00 TANGO Y CASH
23.53 LA PANDILLA SALVAJE
TNT
07.18 ERIN BROCKOVICH, UNA MUJER AUDAZ
09.52 FIREWALL
11.56 LOS AGENTES DEL DESTINO
13.56 DESPUÉS DE LA TIERRA
15.49 TOY STORY 3
17.48 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
19.48 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
22.00 AL FILO DEL MAÑANA
00.05 MAGIC MIKE XXL
SPACE
06.26 ISLAS TURCAS Y CAICOS
08.12 ONG BAK. EL INICIO
10.02 EL REY ESCORPIÓN 4. LA LLAVE DEL PODER
12.02 CORAZÓN DEL DRAGÓN 3. LA
MALDICIÓN DEL BRUJO
13.51 MUERTOS DE MIEDO
15.53 EL SÉPTIMO HIJO
17.42 LA CHICA DE LA CAPA ROJA
19.34 SHERLOCK HOLMES
22.00 MÁXIMO RIESGO
23.56 ESTÁN VIVOS
01.42 ABDUCCIÓN
CINECANAL
10.27 YO, ÉL Y RAQUEL
12.25 LA ERA DE HIELO
13.57 LOS DESCENDIENTES
16.02 ZATHURA. UNA AVENTURA FUERA DE
ESTE MUNDO
17.55 XXX. REACTIVADO
19.47 JACK REACHER. SIN REGRESO
22.00 CARRIE
23.47 LAGGIES
01.35 RECOVERY
SONY
08.50 BLACK-ISH
09.15 CANAL SONY PRESENTA. CNCO
09.45 THE VOICE
10.45 EL FACTOR X
11.55 THE VOICE
13.45 EL FACTOR X
15.15 LOBO ADOLESCENTE
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 GRACIAS POR COMPARTIR
A DÓNDE IR
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
*JUEVES 22, A LAS 20.30, “NOCHE
DE LOS PIANOS”, EN EL
MARCO DE LA SEMANA DE LA
MÚSICA, ORGANIZADA POR LA
MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.
*VIERNES 23, A LAS 20.30, “NOCHE
DE LAS CUERDAS”.
*SÁBADO 24, A LAS 20.30, “NOCHE
DE LOS VIENTOS”.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*VIERNES 23, A LAS 21.15, EN
EL MARCO DEL CICLO FOGÓN
& TERTULIA SE PRESENTARÁN
CHUNI CARDOZO, JÉSSICA PAIVA,
CARLOS MARRODÁN Y MARCOS
VIZOSO.
KALÚ
(AUTOPISTA)
* VIERNES 30, LA PEÑA DE
ORELLANA LUCCA CON “LOS SIN
NOMBRE”, PANCHO MIRANDA
BANDA (CHILE), ROMINA NUÑES
(CHILE), LAS SACHA GUITARRAS
ATAMISQUEÑAS, CHRISTIAN
HERRERA Y MATACOS (SALTAJUJUY),
QUINTA COPLA Y
AVENIDA FOLK.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES,
DE 20 A 21.30, SE DICTAN
CLASES DE “DANZAS
FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”,
DESTINADAS A ADOLESCENTES
Y ADULTOS.
CINES
SUNSTAR
EL GRINCH (3D)
AVENTURA (ATP)
22/11 - 23/11 17:20 (Cast)
ANIMALES FANTÁSTICOS
: LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD
(3D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
22/11 -19:20 (Cast) 22:00 (Cast)
ANIMALES FANTÁSTICOS
: LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD
(2D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
22/11 -23/11- 17:10 (Cast) 19:50 (Cast)
MALICIOUS (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
22/11 - 22:30 (Subt)
EL GRINCH (2D)
AVENTURA (ATP)
22/11 - 23/11 16:00 (Cast) 18:00
(Cast) 20:00 (Cast)
VIUDAS (2D)
POLICIAL (+ 16 AÑOS)
22/11 - 22:00 (Subt)
MATAR O MORIR (2D)
DRAMA, ACCION (+16 AÑOS)
22/11 - 23/11 17:20 (Cast)
LA CHICA DE LA TELARAÑA
POLICIAL (+16 AÑOS)
22/11 -20:00 (Cast) 22:25 ((Subt)
BOHEMIAN RHAPSODY
(2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
22/11 -16:30 (Cast) 19:10 (Cast) 21:50
(Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA
A MODIFICACIONES SIN
PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE
GRINDERLWALD ATPA 13
AÑOS CASTELLANO 2D 17:10-
SUBTITULADO 20:00-22:50 (SOLO
JUEVES)
EL CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS ATP
CASTELLANO 2D 19:50
EL GRINCH 2D ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:40- 22:00-
EL GRINCH 3D ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:30- 20:30-
BOHEMIAM RHAPSODY 2D
APTA 13 AÑOS
SUBTITULADA 2D 22:30 - (TODOS
LOS DÍAS)
ANTICIPADAS EN VENTA
BURN THE STAGE:LA
PELÍCULA ESTRENO 29-11-2018
SUBTITULADA 2D 17:30- 19:30 - 21:30-