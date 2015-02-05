CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de noviembre de 2018

A LAS 22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22/11/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 LA VOZ ARGENTINA

22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA

ENAMORARSE

00.00 KARA PARA ASK

00.45 EL ARQUI

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIA

20.00 DOCUMENTALES EN LA TV

PÚBLICA ARGENTINA

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 ANIMADORES (ESTRENO)

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF

23.00 DALE FERRO

 

CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.02 EN BUSCA DEL TESORO DE SANTA

07.33 SUPER ESCUELA DE HÉROES

09.28 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

09.47 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?

11.33 ALGUIEN TIENE QUE CEDER

14.04 CIUDAD DE LA ESPERANZA

15.52 MEDIANOCHE EN PARÍS

17.44 ALGUIEN TIENE QUE CEDER

20.15 LOCOS EN BROOKLYN

22.00 LOS 8 MÁS ODIADOS

TCM

08.22 LA NIÑERA

08.45 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.22 LOST

11.57 LA NIÑERA

12.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.32 DANTE’S PEAK. LA FURIA DE LA MONTAÑA

15.21 WATERWORLD

17.38 TWISTER

19.38 UNA TORMENTA PERFECTA

22.00 TANGO Y CASH

23.53 LA PANDILLA SALVAJE

TNT

07.18 ERIN BROCKOVICH, UNA MUJER AUDAZ

09.52 FIREWALL

11.56 LOS AGENTES DEL DESTINO

13.56 DESPUÉS DE LA TIERRA

15.49 TOY STORY 3

17.48 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

19.48 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

22.00 AL FILO DEL MAÑANA

00.05 MAGIC MIKE XXL

SPACE

06.26 ISLAS TURCAS Y CAICOS

08.12 ONG BAK. EL INICIO

10.02 EL REY ESCORPIÓN 4. LA LLAVE DEL PODER

12.02 CORAZÓN DEL DRAGÓN 3. LA

MALDICIÓN DEL BRUJO

13.51 MUERTOS DE MIEDO

15.53 EL SÉPTIMO HIJO

17.42 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

19.34 SHERLOCK HOLMES

22.00 MÁXIMO RIESGO

23.56 ESTÁN VIVOS

01.42 ABDUCCIÓN

CINECANAL

10.27 YO, ÉL Y RAQUEL

12.25 LA ERA DE HIELO

13.57 LOS DESCENDIENTES

16.02 ZATHURA. UNA AVENTURA FUERA DE

ESTE MUNDO

17.55 XXX. REACTIVADO

19.47 JACK REACHER. SIN REGRESO

22.00 CARRIE

23.47 LAGGIES

01.35 RECOVERY

SONY

08.50 BLACK-ISH

09.15 CANAL SONY PRESENTA. CNCO

09.45 THE VOICE

10.45 EL FACTOR X

11.55 THE VOICE

13.45 EL FACTOR X

15.15 LOBO ADOLESCENTE

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 GRACIAS POR COMPARTIR


A DÓNDE IR

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

*JUEVES 22, A LAS 20.30, “NOCHE

DE LOS PIANOS”, EN EL

MARCO DE LA SEMANA DE LA

MÚSICA, ORGANIZADA POR LA

MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.

*VIERNES 23, A LAS 20.30, “NOCHE

DE LAS CUERDAS”.

*SÁBADO 24, A LAS 20.30, “NOCHE

DE LOS VIENTOS”.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*VIERNES 23, A LAS 21.15, EN

EL MARCO DEL CICLO FOGÓN

& TERTULIA SE PRESENTARÁN

CHUNI CARDOZO, JÉSSICA PAIVA,

CARLOS MARRODÁN Y MARCOS

VIZOSO.

KALÚ

(AUTOPISTA)

* VIERNES 30, LA PEÑA DE

ORELLANA LUCCA CON “LOS SIN

NOMBRE”, PANCHO MIRANDA

BANDA (CHILE), ROMINA NUÑES

(CHILE), LAS SACHA GUITARRAS

ATAMISQUEÑAS, CHRISTIAN

HERRERA Y MATACOS (SALTAJUJUY),

QUINTA COPLA Y

AVENIDA FOLK.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES,

DE 20 A 21.30, SE DICTAN

CLASES DE “DANZAS

FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”,

DESTINADAS A ADOLESCENTES

Y ADULTOS.


CINES

SUNSTAR

EL GRINCH (3D)

AVENTURA (ATP)

22/11 - 23/11 17:20 (Cast)

ANIMALES FANTÁSTICOS

: LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD

(3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

22/11 -19:20 (Cast) 22:00 (Cast)

ANIMALES FANTÁSTICOS

: LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD

(2D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

22/11 -23/11- 17:10 (Cast) 19:50 (Cast)

MALICIOUS (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

22/11 - 22:30 (Subt)

EL GRINCH (2D)

AVENTURA (ATP)

22/11 - 23/11 16:00 (Cast) 18:00

(Cast) 20:00 (Cast)

VIUDAS (2D)

POLICIAL (+ 16 AÑOS)

22/11 - 22:00 (Subt)

MATAR O MORIR (2D)

DRAMA, ACCION (+16 AÑOS)

22/11 - 23/11 17:20 (Cast)

LA CHICA DE LA TELARAÑA

POLICIAL (+16 AÑOS)

22/11 -20:00 (Cast) 22:25 ((Subt)

BOHEMIAN RHAPSODY

(2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

22/11 -16:30 (Cast) 19:10 (Cast) 21:50

(Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA

A MODIFICACIONES SIN

PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE

GRINDERLWALD ATPA 13

AÑOS CASTELLANO 2D 17:10-

SUBTITULADO 20:00-22:50 (SOLO

JUEVES)

EL CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS ATP

CASTELLANO 2D 19:50

EL GRINCH 2D ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:40- 22:00-

EL GRINCH 3D ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:30- 20:30-

BOHEMIAM RHAPSODY 2D

APTA 13 AÑOS

SUBTITULADA 2D 22:30 - (TODOS

LOS DÍAS)

ANTICIPADAS EN VENTA

BURN THE STAGE:LA

PELÍCULA ESTRENO 29-11-2018

SUBTITULADA 2D 17:30- 19:30 - 21:30-

 
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